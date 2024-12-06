Террористическая суть россиян не меняется, сказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он добавил, что по Югу враг активно работает ракетным и авиационным вооружением.

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Террористический удар по Запорожью

Вечером 6 декабря российские войска запустили в сторону Запорожья/области по меньшей мере четыре КАБа. В результате попадания разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом.

Девять человек погибли, 20 ранены, в частности 23-летний парень в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей, в частности четырехмесячная девочка.

Люди спешили домой. Кто-то хотел поздравить детей с Николайчиком. Возможно, кого-то хотели поздравить с днем Вооруженных Сил Украины, но собственно снова очередной террористический акт России,

– сказал Братчук.

Он отметил, что враг не так давно начал бить по Запорожью авиабомбами, которые представляют серьезную угрозу.

Угроза на Херсонщине

Россияне террористически обстреливают наших граждан в Херсоне и территориальных общинах, которые на правом берегу Херсонщины. Утром 6 декабря оккупанты атаковали медицинских работников, потом были атаки по отдельным гражданам.

Если мы говорим о терроризме, то подчеркивается тем, что враг использует именно кассетную боевую часть, чтобы накрыть максимальную площадь и нанести повреждения людям,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Кроме того, днях российские захватчики ударили по территории Херсонской области двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Вероятнее всего, это был "Искандер-М".

Кроме этого, Россия показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области.