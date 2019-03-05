Какое место заняла Украина в рейтинге влиятельности на мировой арене: опубликован список

Украина заняла 39-е место в международном рейтинге влиятельности стран среди 80-ти других государств мира. Вместе с тем США и Россия попали в первую десятку.

Рейтинг составила BAV Group совместно с маркетинговой компанией VMLY&R университетом Пенсильвании и U.S. News.

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При подсчете общего индекса учитывались экономическое и политическое влияние страны, участие в международных союзах, а также мощность военного потенциала страны. Последняя категория принесла достаточно высокий общий балл украинскому государству.



Киев – столица Украины

В исследовании говорится, что "Украина, нация, чья история пережила длительные периоды оккупации другими странами, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами". Также отмечается, что страна граничит с Черным и Азовским морями на юге и несколькими восточноевропейскими странами, включая Россию.

Десять стран с наибольшим уровнем влияния на международной арене:

1. США

2. Россия

3. Китай

4. Германия

5. Великобритания

6. Франция

7. Япония

8. Израиль

9. Саудовская Аравия

10. Южная Корея.

Последнюю пятерку замыкают Литва, Словакия, Словения, Латвия, Эстония. В исследовании приняли участие более 20 тысяч респондентов из разных регионов мира.