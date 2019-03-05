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      Какое место заняла Украина в рейтинге влиятельности на мировой арене: опубликован список

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      Украина заняла 39-е место в международном рейтинге влиятельности стран на мировой арене
      Украина заняла 39-е место в международном рейтинге влиятельности стран на мировой арене / Фото из открытых источников

      Украина заняла 39-е место в международном рейтинге влиятельности стран среди 80-ти других государств мира. Вместе с тем США и Россия попали в первую десятку.

      Рейтинг составила BAV Group совместно с маркетинговой компанией VMLY&R университетом Пенсильвании и U.S. News.

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      При подсчете общего индекса учитывались экономическое и политическое влияние страны, участие в международных союзах, а также мощность военного потенциала страны. Последняя категория принесла достаточно высокий общий балл украинскому государству.

      Київ
      Киев – столица Украины

      В исследовании говорится, что "Украина, нация, чья история пережила длительные периоды оккупации другими странами, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами". Также отмечается, что страна граничит с Черным и Азовским морями на юге и несколькими восточноевропейскими странами, включая Россию.

      Десять стран с наибольшим уровнем влияния на международной арене:

      1. США

      2. Россия

      3. Китай

      4. Германия

      5. Великобритания

      6. Франция

      7. Япония

      8. Израиль

      9. Саудовская Аравия

      10. Южная Корея.

      Последнюю пятерку замыкают Литва, Словакия, Словения, Латвия, Эстония. В исследовании приняли участие более 20 тысяч респондентов из разных регионов мира.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Китай Новости Франции Новости США Южная Корея Саудовская Аравия Япония Великобритания Новости Израиля рейтинги
      Источник: 24 Канал
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