Какое место заняла Украина в рейтинге влиятельности на мировой арене: опубликован список
Украина заняла 39-е место в международном рейтинге влиятельности стран среди 80-ти других государств мира. Вместе с тем США и Россия попали в первую десятку.
Рейтинг составила BAV Group совместно с маркетинговой компанией VMLY&R университетом Пенсильвании и U.S. News.
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При подсчете общего индекса учитывались экономическое и политическое влияние страны, участие в международных союзах, а также мощность военного потенциала страны. Последняя категория принесла достаточно высокий общий балл украинскому государству.
Киев – столица Украины
В исследовании говорится, что "Украина, нация, чья история пережила длительные периоды оккупации другими странами, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами". Также отмечается, что страна граничит с Черным и Азовским морями на юге и несколькими восточноевропейскими странами, включая Россию.
Десять стран с наибольшим уровнем влияния на международной арене:
1. США
2. Россия
3. Китай
4. Германия
5. Великобритания
6. Франция
7. Япония
8. Израиль
9. Саудовская Аравия
10. Южная Корея.
Последнюю пятерку замыкают Литва, Словакия, Словения, Латвия, Эстония. В исследовании приняли участие более 20 тысяч респондентов из разных регионов мира.
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