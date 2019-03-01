Рейтинг верховенства права: на какой позиции оказалась Украина

Украина заняла 77-ю позицию в рейтинге верховенства права в 2019 году. Так, Украине удалось обойти Россию, однако Беларусь в рейтинге оказалась выше.

По сравнению с предыдущими оценками, Украина в этом году поднялась на 4 позиции. 77 место она занимает среди 126 стран, которые включили в рейтинг. Также она занимает 7 место из 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Соответствующие результаты обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.

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Кстати, Украина в рейтинге оказалась между Сербией и Таиландом. Беларусь опередила Украину на 11 позиций, она занимает 66 место. В свою очередь, Россия на тех же 11 позиций ниже Украины: 88 место в рейтинге.

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Лидерами в верховенстве права в государстве стали: Дания, Норвегия и Финляндия. Последние места заняли: Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

"With more countries declining than improving in their overall performance on the rule of law, the global trend towards authoritarianism should be viewed with concern, said WJP’s @AndersenBetsy "



The @guardian reports on our 2019 #ROLIndex: https://t.co/C1bgtv3QMX — WorldJusticeProject (@TheWJP) 28 лютого 2019 р.

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.