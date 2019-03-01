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      Рейтинг верховенства права: на какой позиции оказалась Украина

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      Украина заняла 77 место в рейтинге верховенства права
      Украина заняла 77 место в рейтинге верховенства права / Фото из открытых источников

      Украина заняла 77-ю позицию в рейтинге верховенства права в 2019 году. Так, Украине удалось обойти Россию, однако Беларусь в рейтинге оказалась выше.

      По сравнению с предыдущими оценками, Украина в этом году поднялась на 4 позиции. 77 место она занимает среди 126 стран, которые включили в рейтинг. Также она занимает 7 место из 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Соответствующие результаты обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.

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      Кстати, Украина в рейтинге оказалась между Сербией и Таиландом. Беларусь опередила Украину на 11 позиций, она занимает 66 место. В свою очередь, Россия на тех же 11 позиций ниже Украины: 88 место в рейтинге.

      Хуже всего в Украине с коррупцией и рассмотрением таких дел в суде

      Лидерами в верховенстве права в государстве стали: Дания, Норвегия и Финляндия. Последние места заняли: Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

      Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

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      Теги: Новости политики Судьи рейтинги
      Источник: 24 Канал
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