Рейтинг верховенства права: на якій позиції опинилася Україна

Україна посіла 77-му позицію у рейтингу верховенства права у 2019 році. Так, Україні вдалося обійти Росію, проте Білорусь у рейтингу опинилася вище.

У порівнянні з попередніми оцінками, Україна у цьому році піднялася на 4 позиції. 77 місце вона займає серед 126 країн, які включили у рейтинг. Також вона займає 7 місце із 13 країн Східної Європи і Центральної Азії. Відповідні результати оприлюднені на сайті міжнародної неурядової організації World Justice Project.

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До речі, Україна у рейтингу опинилася поміж Сербією і Таїландом. Білорусь випередила Україну на 11 позицій, вона займає 66 місце. Своєю чергою, Росія на тих же 11 позицій нижче України: 88 місце у рейтингу.



Найгірше в Україні із корупцією і розглядом таких справ у суді

Лідерами у верховенстві права у державі стали: Данія, Норвегія і Фінляндія. Останні місця зайняли: Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Венесуела.

"With more countries declining than improving in their overall performance on the rule of law, the global trend towards authoritarianism should be viewed with concern, said WJP’s @AndersenBetsy "



The @guardian reports on our 2019 #ROLIndex: https://t.co/C1bgtv3QMX — WorldJusticeProject (@TheWJP) 28 лютого 2019 р.

Індекс верховенства права відображає забезпечення законності у країні та розраховується із урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя.