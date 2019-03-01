14:55
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Рейтинг верховенства права: на якій позиції опинилася Україна

      77 Читать новость на русском
      Україна посіла 77 місце у рейтингу верховенства права
      Україна посіла 77 місце у рейтингу верховенства права / фото з відкритих джерел

      Україна посіла 77-му позицію у рейтингу верховенства права у 2019 році. Так, Україні вдалося обійти Росію, проте Білорусь у рейтингу опинилася вище.

      У порівнянні з попередніми оцінками, Україна у цьому році піднялася на 4 позиції. 77 місце вона займає серед 126 країн, які включили у рейтинг. Також вона займає 7 місце із 13 країн Східної Європи і Центральної Азії. Відповідні результати оприлюднені на сайті міжнародної неурядової організації World Justice Project.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки

      До речі, Україна у рейтингу опинилася поміж Сербією і Таїландом. Білорусь випередила Україну на 11 позицій, вона займає 66 місце. Своєю чергою, Росія на тих же 11 позицій нижче України: 88 місце у рейтингу.


      Найгірше в Україні із корупцією і розглядом таких справ у суді

      Лідерами у верховенстві права у державі стали: Данія, Норвегія і Фінляндія. Останні місця зайняли: Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Венесуела.

      Індекс верховенства права відображає забезпечення законності у країні та розраховується із урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя.

      blog_ava
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні
      49735
      Теги: Новини політики Рейтинги Судді
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      сьогодні , 14:11 MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      198
      Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      сьогодні , 12:00 Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      Артем Овдієнко 1112
      Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      сьогодні , 13:18 Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      2234
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 10:15 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 29314
      Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      сьогодні , 10:01 Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      Злой Одессит 955
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук