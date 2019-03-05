Яке місце посіла Україна у рейтингу впливовості на світовій арені: опублікований список

Україна посіла 39-е місце у міжнародному рейтингу впливовості країн з-поміж 80-ти інших держав світу. Натомість США та Росія потрапили у першу десятку.

Рейтинг склала BAV Group спільно з маркетинговою компанією VMLY&R університетом Пенсильванії та U.S. News.

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При підрахунку загального індексу враховувалися економічний та політичний вплив країни, участь у міжнародних союзах, а також потужність військового потенціалу країни. Остання категорія принесла достатньо високий загальний бал українській державі.



Київ – столиця України

У дослідженні йдеться про те, що "Україна, нація, чия історія пережила тривалі періоди окупації іншими країнами, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами". Також зазначається, що країна межує з Чорним і Азовським морями на півдні та кількома східноєвропейськими країнами, включаючи Росію.

Десять країн з найбільшим рівнем впливовості на міжнародній арені:

1. США

2. Росія

3. Китай

4. Німеччина

5. Велика Британія

6. Франція

7. Японія

8. Ізраїль

9. Саудівська Аравія

10. Південна Корея.

Останню п'ятірку замикають Литва, Словаччина, Словенія, Латвія, Естонія. У дослідженні взяли участь понад 20 тисяч респондентів з різних регіонів світу.