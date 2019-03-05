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      Яке місце посіла Україна у рейтингу впливовості на світовій арені: опублікований список

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      Україна посіла 39-е місце у міжнародному рейтингу впливовості країн на світовій арені
      Україна посіла 39-е місце у міжнародному рейтингу впливовості країн на світовій арені / Фото з відкритих джерел

      Україна посіла 39-е місце у міжнародному рейтингу впливовості країн з-поміж 80-ти інших держав світу. Натомість США та Росія потрапили у першу десятку.

      Рейтинг склала BAV Group спільно з маркетинговою компанією VMLY&R університетом Пенсильванії та U.S. News.

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      При підрахунку загального індексу враховувалися економічний та політичний вплив країни, участь у міжнародних союзах, а також потужність військового потенціалу країни. Остання категорія принесла достатньо високий загальний бал українській державі.

      Київ
      Київ – столиця України

      У дослідженні йдеться про те, що "Україна, нація, чия історія пережила тривалі періоди окупації іншими країнами, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами". Також зазначається, що країна межує з Чорним і Азовським морями на півдні та кількома східноєвропейськими країнами, включаючи Росію.

      Десять країн з найбільшим рівнем впливовості на міжнародній арені:

      1. США

      2. Росія

      3. Китай

      4. Німеччина

      5. Велика Британія

      6. Франція

      7. Японія

      8. Ізраїль

      9. Саудівська Аравія

      10. Південна Корея. 

      Останню п'ятірку замикають Литва, Словаччина, Словенія, Латвія, Естонія. У дослідженні взяли участь понад 20 тисяч респондентів з різних регіонів світу.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Новини Франції Китай Новини Ізраїля Великобританія Японія Саудівська Аравія Південна Корея Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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