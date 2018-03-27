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Какое место заняли ВСУ в рейтинге армий мира: неожиданный результат

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За последние 4 года наша армия вынужденно сменила лицо. Если в 2014 году у нас физически не было кем защищать границы, то теперь с Вооруженными Силами Украины придется считаться каждому. Что и подтверждает рейтинг армий мира, где ВСУ заняли достойное место.

Авторы рейтинга учитывали оборонный бюджет, количество военнослужащих, мощность авиации, количество танков, боевого транспорта, мощность военно-морских сил, количество авианосцев и подводных лодок.

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30 – такое место в мировом рейтинге войск занимают Вооруженные Силы Украины. Оборонный бюджет Украины почти 5 миллиардов долларов (4,880,000,000). В нашей стране насчитывается 1 миллион 200 тысяч военнослужащих (1,182,000).

Силы авиации насчитывают 238 единиц. Почти 2,449 танков. Более 8 тысяч (8,217) бронированных боевых машин. 29 место в рейтинге заняла Швеция, 31 – Мьянма. В топ-5 армий мира вошли Вооруженные Силы США, России, Китая, Индии и Франции.

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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