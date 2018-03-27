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Яке місце посіли ЗСУ в рейтингу армій світу: неочікуваний результат

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За останні 4 роки наша армія вимушено змінила обличчя. Якщо у 2014 році у нас фізично не було ким боронити кордони, то тепер зі Збройними Силами України доведеться рахуватись кожному. Що і підтверджує рейтинг армій світу, де ЗСУ посіли достойну сходинку.

Автори рейтингу брали до уваги оборонний бюджет, кількість військовослужбовців, потужність авіації, кількість танків, бойового транспорту, потужність військово-морських сил, кількість авіаносців і субмарин.

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30 – таке місце у світовому рейтингу військ посідають Збройні Сили України. Оборонний бюджет України майже 5 мільярдів доларів (4,880,000,000). В нашій країні налічується 1 мільйон 200 тисяч військовослужбовців (1,182,000).

Сили авіації налічують 238 одиниць. Майже 2,449 танків. Понад 8 тисяч ( 8,217) броньованих бойових машин. 29 місце в рейтингу посіла Швеція, 31 – М'янма. До топ-5 армій світу увійшли Збройні Сили США, Росії, Китаю, Індії та Франції.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Новини України Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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