Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.03 – якщо щось зробив не так, і за якийсь вчинок мучить совість, – вихід є. Можна , як Тимошенко, залишити своє робоче місце і помандрувати до Ізраїлю, аби покаятися, замолити гріхи в древніх храмах. Добкін, як ніхто інший, знає: обличчя політика не має бути нудним. І те, що грошей можуть не дати, – ще півбіди. Головне – на це не купляться виборці.

Також у випуску: ЗСУ в рейтингу армій світу. "Цікавий" список готових очолити державу. На них можна дивитись вічно: Добкін, Ляшко, Савченко.