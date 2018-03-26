Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.03 – якщо щось зробив не так, і за якийсь вчинок мучить совість, – вихід є. Можна , як Тимошенко, залишити своє робоче місце і помандрувати до Ізраїлю, аби покаятися, замолити гріхи в древніх храмах. Добкін, як ніхто інший, знає: обличчя політика не має бути нудним. І те, що грошей можуть не дати, – ще півбіди. Головне – на це не купляться виборці.
Також у випуску:
ЗСУ в рейтингу армій світу.
"Цікавий" список готових очолити державу.
На них можна дивитись вічно: Добкін, Ляшко, Савченко.
Джерело: 24 Канал
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