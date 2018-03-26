Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26.03 – если что-то сделал не так и мучает совесть – выход есть. Можно, как Тимошенко, оставить свое рабочее место и уехать в Израиль, чтобы покаяться, замолить грехи в древних храмах. Добкин как никто другой знает: лицо политика не должно быть скучным. И то, что денег могут не дать, – еще полбеды. Главное – на это не купятся избиратели.
Также в выпуске:
ВСУ в рейтинге армий мира.
"Интересный" список готовых возглавить государство.
На них можно смотреть вечно: Добкин, Ляшко, Савченко.
Источник: 24 Канал
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