Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26.03 – если что-то сделал не так и мучает совесть – выход есть. Можно, как Тимошенко, оставить свое рабочее место и уехать в Израиль, чтобы покаяться, замолить грехи в древних храмах. Добкин как никто другой знает: лицо политика не должно быть скучным. И то, что денег могут не дать, – еще полбеды. Главное – на это не купятся избиратели.

Также в выпуске: ВСУ в рейтинге армий мира. "Интересный" список готовых возглавить государство. На них можно смотреть вечно: Добкин, Ляшко, Савченко.