Какое наказание требуют для Януковича: прокуроры объявили приговор

Прокуроры Главной военной прокуратуры по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича завершили выступление в судебных прениях в Оболонском райсуде Киева и просят суд вынести приговор в виде 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Выступления прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождались заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали их и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 августа экс-президенту Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката Юрия Рябовола в деле о госизмене.