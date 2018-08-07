У Януковича появился новый адвокат

Экс-президенту Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката Юрия Рябовола по делу о госизмене.

Об этом отметили UNN.

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"Рябовол Юрий Петрович назначен Центром бесплатной вторичной правовой помощи", – отметили в суде.



Новый защитник Януковича, по информации суда, уже начал ознакомление с материалами уголовного производства.



Коллегия судей Оболонского районного суда приняла решение заменить адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виктора Овсянникова на другого государственного защитника. Перед таким решением суда адвокат Овсянников покидал судебное заседание по делу Януковича трижды.



Начаться дебаті по делу экс-президента должны 16 августа 2018 года.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.