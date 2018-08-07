У Януковича з'явився новий адвокат

Екс-президенту Віктору Януковичу призначили нового державного адвоката Юрія Рябовола у справі про держзраду.

Про це зазначили UNN.

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“Рябовол Юрій Петрович призначений Центром безоплатної вторинної правової допомоги”, – зазначили у суді.

Новий захисник Януковича, за інформацією суду, вже почав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Колегія суддів Оболонського районного суду прийняла рішення замінити адвоката екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, Віктора Овсяннікова на іншого державного захисника. Перед таким рішенням суду адвокат Овсянніков покидав судове засідання у справі Януковича тричі.

Розпочатися дебати у справі екс-президента мають 16 серпня 2018 року.

В чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.