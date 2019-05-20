Какое политическое будущее ждет Порошенко: мнение эксперта

Петр Порошенко планирует идти в ВРУ со своей политической силой. О том, какое политическое будущее его ждет – в прямом эфире 24 канала рассказал глава Секретариата Президента Украины 2005 – 2006 годов, украинский политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

Под угрозой ли политическое будущее и свобода Петра Порошенко? Владимир Зеленский немало обвинений озвучивал в его сторону во время предвыборной гонки.

Я бы не говорил бы так о гарантии того, что не будет уголовных дел.

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Уголовных дел ради чего? Ради давления и политических договорняков с Порошенко?

Ради того, чтобы продемонстрировать, что существует определенный уровень ответственности за определенный уровень коррупции. Представим себе, что меняется генпрокурор, начинают работать антикоррупционные институтции. Мы можем себе допустить, что будут четко аргументированы доказательные факты коррупционных действий?

Если мы допускаем, что Порошенко не был напрямую связан, то с точки зрения политических перспектив, представим, что он проходит в парламент. А он будет гарнатовано в парламенте, как и Юлия Тимошенко. Но я думаю, что тот кураж, который у него был, когда его пришли поблагодарить на Банковую, и он сказал что вернется через пять лет... Тут может быть много вопросов. Потому что я уверен в том, что в деятельности друзей Порошенко есть много вещей, подпадающих под антикоррупционные статьи.

Но стоит ли Зеленскому начинать с Порошенко и его окружения? Думаю, что нет. Хотя людям это очень бы понравилось. Но это сейчас малореально, потому что началась парламентская кампания. Объявил это сам Зеленский. И сейчас это будет выглядеть неубедительно.

Первое – давайте вспомним требование снять неприкосновенность с нардепов. Потому что для наших народных депутатов наибольшая ценность мандата – это "поймай меня, если сможешь". Вот это мотивация – если уберут эту безграничную неприкосновенность (ибо в мире существует совсем другое). Это принципиально меняет вообще всю процедуру. Зеленскому очень важно не уйти в мелочно персонифицированные популистские шаги, которые у нас часто любят делать в начале.

Видео: интервью с Олегом Рыбачуком