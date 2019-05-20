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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Яке політична майбутнє чекає на Порошенка: думка експерта

      2644 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Петро Порошенко планує йти у ВРУ зі своєю політичною силою. Про те, яке політичне майбутнє на нього чекає – в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Секретаріату Президента України 2005 – 2006 років, український політик та громадський діяч Олег Рибачук.

      Чи під загрозою політичне майбутнє та свобода Петра Порошенка? Володимир Зеленський чимало звинувачень закидав в його бік під час передвиборчих перегонів.

      Я б не говорив би так про гарантії того, що не буде кримінальних справ.

      Читайте також: Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский

      Кримінальних справ заради чого? Заради тиску та політичних договорняків з Порошенком?

      Заради того, щоб продемонструвати, що існує певний рівень відповідальності за певний рівень корупції. Уявімо собі, що міняється генпрокурор, починають працювати антикорупційні інститутції. Ми можемо собі допустити, що будуть чітко аргументовані доказані факти корупційних дій? 

      Якщо ми допускаємо, що Порошенко не був напряму пов'язаний, то з точки зору політичних перспектив, уявімо, що він проходить в парламент. А він буде гарнатовано в парламенті, як і Юлія Тимошенко. Але я думаю, що той кураж, який у нього був, коли йому прийшли подякувати на Банкову, і він сказав що повернеться через п'ять років... Отут може бути багато питань. Тому що я впевнений в тому, що у діяльності друзів Порошенка є багато речей, які підпадають під антикорупційні статті.

      Але чи варто Зеленському починати з Порошенка і його оточення? Думаю, що ні. Хоча людям це дуже б сподобалося. Але це зараз малореально, тому що почалася парламентська кампанія. Оголосив це сам Зеленський. І зараз це буде виглядати непереконливо. 

      Перше – давайте згадаємо вимогу зняти недоторканність з нардепів. Бо для наших народних депутатів найбільша цінність мандату – це "піймай мене, якщо зможеш". От це мотивацією є – якщо приберуть оцю безмежну недоторканність (бо в світі існує зовсім інша). Це принципово змінює взагалі всю процедуру. Зеленському дуже важливо не піти у дріб'язково персоніфіковані популістичні кроки, які у нас часто люблять робити на початку.

      Відео: інтерв'ю з Олегом Рибачуком

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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