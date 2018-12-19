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      Какое решение вынес суд в отношении врача, который свидетельствовал против Насирова

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      Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров хочет отсудить миллион гривен у кардиолога Максима Соколова за якобы разглашение диагноза и принудительное обследование. Врач был свидетелем по делу Насирова и, мол, на судебном заседании вынес на публику информацию о состоянии его здоровья.

      Тогда Роману Насирову поставили диагноз – гипертонический криз.

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      Адвокат Романа Насирова Константин Дорошенко утверждает, что любое медицинское обследование проводится только с согласия соответствующего лица, если же такое согласие не получено от пациента, то обследование не может быть проведено при любых условиях.

      Стоит отметить, что Насиров проиграл суд, так как диагноз адвокаты фискала обнародовали еще до показаний Соколова.

      За день до того адвокаты господина Насирова уже говорили, к тому же очень подробно, про этот диагноз. Отмечу, что это зафиксировано в протоколе,
      – сказал кардиолог Максим Соколов.

      Напомним, что 2 марта 2017 года НАБУ объявило подозрение Насирову. Ему вменяют нанесение убытков государству на 2 миллиарда гривен. От такой новости Насирова госпитализировали в Феофанию якобы с гипертоническим кризом. Из-за этого НАБУ инициировало обследование Насирова в Институте кардиологии имени Стражеско. Там врачи опровергли диагноз, но фискала все же доставили в суд на кушетке и под клетчатым одеялом.

      Насіров під картатою ковдрою
      Роман Насиров под клетчатым одеялом в суде

      Во время избрания меры пресечения Насиров не вставал и почти ничего не говорил. Суд решил держать его под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен, и уже через день Насиров вышел под залог.

      Насирова отстранили от должности сразу после избрания меры пресечения, а вместо него назначили Мирослава Продана. Но прошло полтора года, как НАБУ объявило подозрение и Продану. Ему вменяют незаконное обогащение на почти 90 миллионов гривен. Мол, за государственные средства Продан купил недвижимость и автомобили.

      Мирослав Продан
      Мирослав Продан

      Однако и Продана не удалось сразу задержать. На момент объявления подозрения он уже был заграницей якобы на лечении. Вскоре он вернулся. А пока антикоррупционные органы занимались Проданом, суд разрешил восстановить Насирова на посту главы ГФС. Мол, основание, по которому Кабмин его уволил, незаконное.

      Правительство, конечно, подало апелляцию, но теперь Насирову уже некуда возвращаться. Ведь правительство расформировало Государственную фискальную службу: ее разделили на две – налоговую и таможенную. Однако Насиров имеет шанс получить деньги за то время, пока он был отстранен от должности – а это 184 тысячи гривен.

      Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель Министра финансов Сергей Верланов. А Конкурс на руководителей новых служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

      Видео: Кто такой Роман Насиров

       

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Роман Насиров Верховная Рада Деньги Верховный суд Украины Государственная фискальная служба НАБУ Судьи Коррупция
      Источник: 24 канал
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