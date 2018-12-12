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      Насиров не будет против повторного увольнения с должности, – экс-министр финансов

      17 Читати новину українською
      Роман Насиров
      Роман Насиров / Фото из открытых источников

      Роман Насиров вряд ли снова вернется на должность председателя Государственной фискальной службы. Об этом заявил экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

      По его словам, есть решение суда, которое должно быть выполнено, однако после такого резонанса это очень сложно представить.

      Читайте также: В суде объяснили, почему восстановили Насирова в должности главы ГФС

      "Я думаю, что его сейчас снова уволят или отстранят, и сам Насиров не будет против этого ничего иметь. Потому что он идет в президенты, потому что сейчас есть чем заниматься. Но это вызов всем нам. Сколько я брал на себя, чтобы избавиться от такого коррумпированного руководителя? Сейчас прошло два года, и его возвращают... Это вызов", – отметил Данилюк.

      По мнению экс-министра финансов, дело будет двигаться медленно, а зачитывать обвинения будут еще года полтора.

      Так у нас работает судебная система. Никто не хочет брать на себя риски. Однако, я думаю, что не работать Насирову в Государственной фискальной службе. Он себя сейчас чувствует гораздо увереннее. Те, кто его прикрывали, выполняют свое обязательство. То есть работает система круговой поруки. Люди, которые боролись с коррупцией, чувствуют себя сейчас "изнасированными" и проданными,
      – добавил Александр Данилюк.

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров откладывал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.

      РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА О ВОССТАНОВЛЕНИИ НАСИРОВА НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ГФС

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      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Судьи Александр Данилюк Государственная фискальная служба Задержание Насирова Министерство финансов Украины
      Источник: 24 канал
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