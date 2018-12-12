Насіров не буде проти повторного звільнення з посади, – екс-міністр фінансів

Роман Насіров навряд чи знову повернеться на посаду голови Державної фіскальної служби. Про це заявив екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, є рішення суду, яке має бути виконано, проте після такого резонансу це дуже складно уявити.

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"Я думаю, що його зараз знову звільнять або відсторонять, і сам Насіров нічого проти цього не матиме. Бо він йде в президенти, бо зараз є чим займатися. Але це виклик усім нам. Скільки я брав на себе, щоб позбутися такого корумпованого керівника? Зараз минуло два роки, і його повертають... Це виклик", – зазначив Данилюк.

На думку екс-міністра фінансів, справа рухатиметься повільно, а зачитувати обвинувачення будуть ще роки півтора.

Так у нас працює судова система. Ніхто не хоче брати на себе ризиків. Проте, я думаю, що не працювати Насірову в Державній фіскальній службі. Він себе зараз відчуває набагато впевненіше. Ті, хто його прикривали, виконують свою зобов'язання. Тобто працює система кругової поруки. Люди, які боролися з корупцією, відчувають себе зараз "ізнасірованими" та проданими,

– додав Олександр Данилюк.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.