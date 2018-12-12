23:56
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, сьогодні
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Насіров не буде проти повторного звільнення з посади, – екс-міністр фінансів

      129 Читать новость на русском
      Роман Насіров
      Роман Насіров / Фото з відкритих джерел

      Роман Насіров навряд чи знову повернеться на посаду голови Державної фіскальної служби. Про це заявив екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

      За його словами, є рішення суду, яке має бути виконано, проте після такого резонансу це дуже складно уявити.

      Читайте також: У суді пояснили, чому поновили Насірова на посаді голови ДФС

      "Я думаю, що його зараз знову звільнять або відсторонять, і сам Насіров нічого проти цього не матиме. Бо він йде в президенти, бо зараз є чим займатися. Але це виклик усім нам. Скільки я брав на себе, щоб позбутися такого корумпованого керівника? Зараз минуло два роки, і його повертають... Це виклик", – зазначив Данилюк.

      На думку екс-міністра фінансів, справа рухатиметься повільно, а зачитувати обвинувачення будуть ще роки півтора.

      Так у нас працює судова система. Ніхто не хоче брати на себе ризиків. Проте, я думаю, що не працювати Насірову в Державній фіскальній службі. Він себе зараз відчуває набагато впевненіше. Ті, хто його прикривали, виконують свою зобов'язання. Тобто працює система кругової поруки. Люди, які боролися з корупцією, відчувають себе зараз "ізнасірованими" та проданими,
      – додав Олександр Данилюк.

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. 

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      розвиток подій після рішення суду про поновленням насірова на посаді голови дфс
      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Затримання Насірова Державна фіскальна служба Олександр Данилюк Судді Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      сьогодні , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 147
      Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      сьогодні , 22:19 Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      1368
      Президентом України може стати "темна конячка"
      сьогодні , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 2952
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      сьогодні , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 430
      Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      сьогодні , 20:01 Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      Яніна Ткачук 2097
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Луценко розповів, що сталось із грошима Арбузова
       13 вересня 2016 , 23:03 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Вернидуб: Мені доводиться купувати квитки для друзів на матчі Зорі
       23 серпня , 21:11
      Божевілля на краю прірви, або Українці показали нам різницю: французькі ЗМІ про матч Ліон – Шахтар
       3 жовтня , 15:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук