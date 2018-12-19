Яке рішення виніс суд щодо лікаря, який свідчив проти Насірова

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров хоче відсудити мільйон гривень у кардіолога Максима Соколова за начебто розголошення діагнозу та примусове обстеження. Лікар був свідком у справі Насірова і, мовляв, на судовому засіданні виніс на загал інформацію про стан його здоров'я.

Тоді Роману Насірову поставили діагноз – гіпертонічний криз.

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Адвокат Романа Насірова Костянтин Дорошенко стверджує, що будь-яке медичне обстеження проводиться лише за згодою відповідної особи, якщо ж така згода не отримана від пацієнта, то обстеження не може бути проведено за будь-яких умов.

Варто зазначити, що Насіров програв суд, адже діагноз адвокати фіскала оприлюднили ще до свідчень Соколова.

За день до того адвокати пана Насірова вже говорили, до того ж дуже докладно, про цей діагноз. Зазначу, що це зафіксовано у протоколі,

– сказав кардіолог Максим Соколов.

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року НАБУ оголосило підозру Насірову. Йому закидають завдання збитків державі на 2 мільярди гривень. Від такої новини Насірова госпіталізували у Феофанію начебто з гіпертонічним кризом. Через це НАБУ ініціювало обстеження Насірова в Інституті кардіології імені Стражеска. Там лікарі спростували діагноз, але фіскала все ж доставили до суду на кушетці та під картатою ковдрою.



Роман Насіров під картатою ковдрою у суді

Під час обрання запобіжного заходу Насіров не вставав та майже нічого не говорив. Суд вирішив тримати його під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень і вже через день Насіров вийшов під заставу.

Насірова відсторонили від посади одразу після обрання запобіжного заходу, а замість нього призначили Мирослава Продана. Але минуло півтора року, як НАБУ оголосило підозру і Продану. Йому закидають незаконне збагачення на майже 90 мільйонів гривень. Мовляв, за державні кошти Продан купив нерухомість та автомобілі.



Мирослав Продан

Однак і Продана не вдалося одразу затримати. На момент оголошення підозри він вже був закордоном начебто на лікуванні. Невдовзі він повернувся. А поки антикорупційні органи займалися Проданом, суд дозволив поновити Насірова на посаді голови ДФС. Мовляв, підстава, за якою Кабмін його звільнив незаконна.

Уряд, звісно, подав апеляцію, але тепер Насірову вже немає куди повертатися. Адже уряд розформував Державну фіскальну службу: її розділили на дві – податкову та митну. Проте Насіров має шанс отримати гроші за той час, поки він був відсторонений від посади – а це 184 тисячі гривень.

Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник Міністра фінансів Сергій Верланов. А Конкурс на керівників нових служб проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Відео: Хто такий Роман Насіров