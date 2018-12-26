Какое вино и за сколько пьют в Украине

В среднем украинцы готовы платить за бутылку виноградного вина отечественного производства 61,88 гривны, по информации Государственной службы статистики Украины. В Киеве эта цифра немного больше – 65,28 гривны. При этом наиболее распространенными в Украине являются вина, произведенные из таких сортов винограда как Шардоне, Алиготе и Каберне Совиньон.

Больше всего привлекают украинцев полусладкие вина, они являются лидерами с точки зрения объемов продаж. На Западной Украине намного хуже продается красное вино "Каберне", на потребительские предпочтения при выборе вин влияет близость границы с Венгрией, и люди там предпочитают полусладкие крепленые, десертные вина. Южные области Украины больше любят сухие вина. Так как люди живут ближе к винодельческим регионам, они имеют доступ к более широкой ассортиментной карте, к большему количеству вариантов вин.

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Даже объемы продаж игристых вин будут на юге выше, чем в Западной Украине. Мы постоянно убеждаемся, что как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых регионов. Культура потребления вина в Украине формировалась под влиянием совершенно разных факторов,

– прокомментировала статистические данные генеральный директор "Инкерман Украина" Анна Горкун.

Напомним, что в сентябре этого года правительство повысило минимальные цены на вина натуральные на 13,5% – до 42 гривен за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 гривен, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 гривен. Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом цен на составляющие, компоненты производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие.

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