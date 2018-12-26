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      Яке вино та за скільки п'ють в Україні

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      Різні регіони України люблять різне вино
      Різні регіони України люблять різне вино / 24 канал

      У середньому українці готові платити за пляшку виноградного вина вітчизняного виробництва 61,88 гривні, за інформацією Державної служби статистики України. У Києві ця цифра трохи більша – 65,28 гривні. При цьому найпоширенішими в Україні є вина, вироблені з таких сортів винограду як Шардоне, Аліготе і Каберне Совіньон.

      Найбільше приваблюють українців напівсолодкі вина, вони є лідерами з точки зору обсягів продажів. На Західній Україні набагато гірше продається червоне вино "Каберне", на споживчі переваги при виборі вин впливає близькість кордону з Угорщиною, і люди там більше схильні до напівсолодких кріплених, десертних вин. Південні області України більше люблять сухі вина. Через те, що люди живуть ближче до виноробних регіонів, вони мають доступ до більш широкої асортиментної карти, до більшої кількості варіантів вин.

      Читайте також: Декомунізація алкоголю: коньяк та шампанське – перейменують

      Навіть обсяги продажів ігристих вин будуть на півдні вищі, ніж на Західній Україні. Ми постійно переконуємося, що як не буває двох однакових людей, так не буває і двох однакових регіонів. Культура споживання вина в Україні формувалася під впливом абсолютно різних факторів,
      – прокоментувала статистичні дані генеральний директор "Інкерман Україна" Анна Горкун.

      Нагадаємо, що у вересні цього року уряд підвищив мінімальні ціни на вина натуральні на 13,5% – до 42 гривень за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – на 8,9%, до 49 гривень, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4%, до 89 гривень. Підвищення мінімальних цін на алкоголь пов'язано з ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.

      Читайте також: Чому подорожчання алкоголю вигідне споживачам

      Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок
      Джерело: 24 канал
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