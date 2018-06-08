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Какого поворота событий боится Путин во время ЧМФ-2018, – Яковина

129 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Во время "Прямой линии" Путина на экранах появился Захар Прилепин – дэнээровский пропагандист, который почему-то считает себя писателем. Это его личные проблемы. Он сказал, что боится наступления украинской армии во время Чемпионата мира по футболу, который через неделю начнется в России.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"Этот вопрос, как и все остальные, был, конечно, постановочным. Очевидно, что в Кремле боятся такого поворота событий, потому что Путин вдруг заметно разозлился, начал облизываться и крутить головой по сторонам. Он ответил: "Я надеюсь, что к таким провокациям не дойдет, а если это случится, я думаю, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", – отметил Яковина.

По его мнению, это очень интересное заявление. Также журналист напомнил, что Путин прямо признал: "... мы оказываем помощь ЛНР и ДНР, и будем делать это в дальнейшем".

"Думаю, его слова можно назвать прямой и непосредственной угрозой. По сути, он обещает начало полномасштабной войны против Украины и попытку уничтожения ее как государства. Поскольку подобное было бы невозможно без, например, захвата и оккупации Киева, то можно только догадываться, что там задумал Путин", – подтвердил Яковина.

Также он объяснил связь с ЧМФ-2018.

Логика здесь, как я понимаю, такова. Если с началом чемпионата ситуация на Донбассе обострится, сам этот чемпионат будет сорван, а все внимание мировых СМИ будет приковано не к футбольным баталиями, а в танковым. Любимый пиар-проект Путина – мундиаль в России, над которым он неустанно работал лет 10, а то и 15 превратится в пепел. Конечно, он очень рассердится. Мне кажется, украинскому Генштабу здесь есть о чем подумать!
– добавил журналист.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 8 июня 2018.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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