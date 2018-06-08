Якого повороту подій боїться Путін під час ЧСФ-2018, – Яковина

Під час "Прямої лінії" Путіна на екранах з'явився Захар Прилепин – денеерівській пропагандист, який чомусь вважає себе письменником. Це його особисті проблеми. Він сказав, що боїться настання української армії під час Чемпіонату світу з футболу, який через тиждень розпочнеться в Росії.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Це питання, як і всі інші, було, звичайно, постановочним. Очевидно, що в Кремлі дуже бояться такого повороту подій, тому що Путін раптом помітно розлютився, почав облизуватися і крутити головою на всі боки. Він відповів: "Я сподіваюся, що до таких провокацій не дійде, а якщо це трапиться, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому", – зазначив Яковина.

На його думку, це дуже цікава заява. Також журналіст нагадав, що Путін прямо визнав: "... ми надаємо допомогу ЛНР і ДНР, і будемо робити це надалі".

"Думаю, його слова можна назвати прямою і безпосередньою загрозою. По суті, він обіцяє початок повномасштабної війни проти України і спробу знищення її як держави. Оскільки подібне було б неможливо без, наприклад, захоплення і окупації Києва, то можна тільки здогадуватися, чого там задумав собі Путін", – ствердив Яковина.

Також він пояснив зв'язок із ЧСФ-2018.

Логіка тут, як я розумію, така. Якщо з початком чемпіонату ситуація на Донбасі загостриться, сам цей чемпіонат буде зірваний, а вся увага світових ЗМІ буде прикута не до футбольних баталіями, а до танкових. Улюблений піар-проект Путіна – мундіаль в Росії, над яким він невтомно працював років 10, а то і 15, перетвориться в попіл. Ясна річ, він дуже розсердиться. Мені здається, українському Генштабу тут є про що подумати!

– додав журналіст.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 8 червня 2018.