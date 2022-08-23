Дипломатическими шагами США могут сделать больше для рынка нефти, чем увеличением добычи на своей территории. Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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США – страховой агент для саудитов

Эксперт убежден, что в администрации Байдена сегодня сделают все возможное, чтобы изменить ситуацию с рынком нефти в текущем и следующем годах.

Американцы не только сами увеличат добычу и снабжение. Они сделают так, чтобы Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия также стали членами этого общего процесса и вылили свою нефть на рынок. На самом деле международным аспектом американцы сделают больше, чем собственной добычей,

– считает он.

По его словам, Саудовская Аравия уже пошла на такой шаг, однако Эр-Рияд не сделал бы того, если бы не получил от Вашингтона гарантии на будущие контракты и заинтересованных покупателей.

"США могут закрыть дефицит на рынке, который образуется из-за отказа от российской нефти, но они будут не одни. Та же работа Саудовской Аравии – это тоже заслуга США", – добавил Краев.

Он уверен, что сейчас администрация Байдена выступила страховым агентом для Саудовской Аравии.

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"Ход" Венесуэлой

В то же время эксперт отметил, что американцы не будут полагаться на свою добычу еще и из-за фактора пока подсанкционной Венесуэлы.

"Сейчас все еще ведутся переговоры с Венесуэлой. Уже к концу года Венесуэла зафрахтовала себе около 1 миллиона баррелей нефти, которую они будут поставлять на европейский рынок. В следующем году это еще большие цифры, потому что режим Мадуро пошел на определенные демократические уступки, открыв переговоры и отпустив американских граждан", – объяснил Краев.

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По его мнению, в Каракасе изменилась ситуация и режим диктатора Мадуро готов не только к "адекватным выборам", но и согласился ввести политиков из команды лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свои органы управления.

Вместо демократизации Венесуэле открыли нефтяной рынок. Венесуэльцы его будут использовать по максимуму, потому что их экономика без этого очень плохо чувствовала себя.

– рассказал эксперт.

Он также добавил, что аналогичные действия Вашингтон планирует и в отношении другой подсанкционной страны – Ирана.

"У Ирана схожая ситуация, но США хочет не демократизации, а адекватного поведения с ядерным соглашением, отказа от военного сотрудничества с россией и продолжения нормального энергетического сотрудничества с американцами", – резюмировал Краев.

Прогнозы экспертов касательно нефти: что известно

В Goldman Sachs полагают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

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