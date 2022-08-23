Дипломатичними кроками США можуть зробити більше для ринку нафти, ніж лише збільшенням видобутку на своїй території. Про це 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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США – страховий агент для саудитів

Експерт переконаний, що в адміністрації Байдена сьогодні зроблять все можливе, щоб змінити ситуацію з ринком нафти у цьому й наступному роках.

Американці не лише самі збільшать видобуток й постачання. Вони зроблять так, щоб Іран, Венесуела, Саудівська Аравія також стали членами цього загального процесу й вилили свою нафту на ринок. Насправді міжнародним аспектом американці зроблять більше, ніж власним видобутком,

– вважає він.

За його словами, Саудівська Аравія вже пішла на такий крок, проте Ер-Ріяд не зробив би того, якби не отримав від Вашингтона гарантії на майбутні контракти й зацікавлених покупців.

"США можуть закрити дефіцит на ринку, який утворюється через відмову від російської нафти, але вони будуть не одні. Та ж робота Саудівської Аравії – це теж заслуга США", – додав Краєв.

Він переконаний, що зараз адміністрація Байдена виступила страховим агентом для Саудівської Аравії.

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"Хід" Венесуелою

Водночас експерт зауважив, що американці не покладатимуться лише на свій видобуток ще й через фактор поки підсанкційної Венесуели.

"Зараз все ще ведуться перемовини з Венесуелою. Вже до кінця року Венесуела зафрахтувала собі майже 1 мільйон барелів нафти, яку вони постачатимуть на європейський ринок. Наступного року це ще більші цифри, тому що режим Мадуро пішов на певні демократичні поступки, відкривши переговори й відпустивши американських громадян", – пояснив Краєв.

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На його думку, у Каракасі змінилася ситуація й режим диктатора Мадуро готовий не лише до "адекватних виборів", але й згодився ввести політиків з команди лідера опозиції Хуана Гуайдо у свої керівні органи.

Замість демократизації Венесуелі відкрили нафтовий ринок. Венесуельці його будуть використовувати по максимуму, бо їхня економіка без цього дуже погано почувалася,

– розповів експерт.

Він також додав, що аналогічні дії Вашингтон планує й щодо іншої підсанкційної країни – Ірану.

"В Ірану схожа ситуація, але США хоче не демократизації, а адекватної поведінки з ядерною угодою, відмови від військової співпраці з росією й продовження нормальної енергетичної співпраці з американцями", – резюмував Краєв.

Прогнози експертів щодо нафти: що відомо

У Goldman Sachs вважають, що ціна нафти під маркою Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Експерт підкреслив, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.

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