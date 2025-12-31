ИИ-революция, Amazon для войны и цифровое государство: большие итоги года и прогнозы 2026 от Федорова

2025 год стал для Минцифры годом большой трансформации. Ведомство выросло из министерства-стартапа до большой эффективной технологической организации, которая четко ставит цели и достигает результата, делится с 24 Каналом первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров: "Мы прошли глубокую управленческую и менеджерскую трансформацию внутри Минцифры, обновили свою миссию и видение".

Сейчас миссия министерства – менять страну и защищать свободу благодаря инновациям и институтам нового поколения. Визия – Украина в топ-30 стран мира по уровню ВВП на душу населения, где цифровизация, технологии и инновации являются фундаментом экономического роста и долгосрочной устойчивости государства.

"Это был год перехода к новой операционной модели, еще большей интеграции системы управления по OKR и внедрения ИИ во все внутренние процессы. Все это позволило нам стать эффективнее как команда в десятки раз. Наша амбиция – построить самое эффективное министерство в мире, и сегодня имеем большой потенциал для того, чтобы масштабироваться и реализовывать еще больше крупных проектов", – говорит Федоров.

Дия – цифровой продукт №1 в Украине

Дия стала частью жизни более 23 миллионов украинцев – это более 70% владельцев смартфонов в стране. Сегодня в приложении доступны 33 цифровые документы и более 65 услуг, еще более 165 услуг доступны на портале. Среди партнеров Дие – более 25 000 государственных учреждений и бизнесов.

В этом году в Дие запустили 19 новых услуг, среди них – Зимние 1 000 и 6 500 гривен, сертификация оператора противоминной деятельности, образовательные сертификаты для детей военных, выписка о несудимости с апостилем. Также запустили Дия.Карту, на которую украинцы получают выплаты от государственных программ поддержки: Пакет школьника, Ветеранский спорт, еКнига, еМалятко, помощь по безработице, помощь ВПО, пенсии и многие другие.



Одной из самых популярных услуг остается брак в Дие. Чтобы удовлетворить большой спрос среди украинцев, этом году мы открыли два цифровых офиса ДРАЦС – во Львове и Днепре. Сегодня более 270 цифровых браков регистрируют ежедневно.



Дия / Инфографика Минцифры

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Кроме удобства и скорости для граждан, цифровизация имеет значительный экономический и антикоррупционный эффект. По данным масштабного исследования Civitta, за 5 лет электронные услуги в Дие сэкономили государству более 184 млрд грн, уменьшив коррупционные риски и бюрократию. Это сотни часов времени, которые люди проводили не в очередях и кабинетах госучреждений, это деньги, которые остались у граждан и бизнеса благодаря прозрачным сервисам. Цифровизация – это один из крупнейших антикоррупционных проектов в истории Украины, и мы продолжаем этот трек работы.

Как обеспечили стабильную связь и интернет в условиях блэкаутов и обстрелов?

Развитие цифрового государства невозможно без стабильного интернета и связи, отмечает чиновник.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры В условиях полномасштабной войны в сфере телекома мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией такого масштаба, которого не видела ни одна страна. Враг уничтожил четверть фиксированных сетей, более 4 тысяч базовых станций мобильной связи. Но благодаря активной работе операторов сегодня 97% населения имеют доступ к мобильному интернету. Оперативно восстанавливают разрушенные базовые станции. Отдельным фокусом года для нашей команды было обеспечение устойчивости связи во время блэкаутов.



Уже сегодня около 92% базовых станций работают более 6 – 8 часов без энергоснабжения. Более половины украинцев имеют интернет хPON, который работает во время обесточиваний. Украина второй год подряд заняла первое место в мире по показателю стабильности фиксированного интернета и является одной из первых стран в мире, которая запустила инновационную связь Starlink Direct to Cell. Теперь абоненты могут отправлять SMS непосредственно через спутник при полном отсутствии мобильной связи.

Также в этом году заработал механизм блокировки спам-звонков и уже заблокировано более 41 000 номеров, утвердили ряд бюрократических упрощений для телеком-сферы, чтобы мобильные операторы могли строить базовые станции по ускоренной процедуре. А уже в январе в первых двух городах в Украине запустят пилот 5G.



Михаил Федоров / Фото Минцифры

Как развиваются технологии для фронта?

Сегодня Украина воюет и защищает независимость собственным оружием. Дроны, РЭБ, НРК, ракеты, системы ситуационной осведомленности, связь, компоненты – это все украинские разработки. Почти 96% всех поражений на фронте военные наносят украинскими технологиями, делится Федоров.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры В этом году мы трансформировали Brave1 в эффективную институцию, которая стала крупнейшим ангельским инвестором в Европе для оборонных технологий. На платформе уже зарегистрировано более 2 350 компаний и более 4 900 разработок, охватывающих все направления современной войны – от БПЛА и РЭБ до роботизированных систем, искусственного интеллекта и ракетных технологий. Компаниям выдано более 730 грантов на более чем 2,6 миллиарда гривен. Запустили Brave-конкурсы – финансирования до сотен миллионов гривен на создание готовых решений для фронта. Фокус – взрывчатые вещества, ИИ, тактические баллистические и зенитные ракеты. Для иностранных компаний создана платформа Test in Ukraine, которая позволяет тестировать их технологии в Украине – в условиях, максимально приближенных к боевым.

Важным шагом стал ряд международных партнерств, которые предусматривают сотрудничество индустрии. Украина совместно с ЕС запустила BraveTech EU – "европейский Brave1", который объединяет стартапы, правительства, военных, инвесторов и инженеров. Совместно с Министерством обороны Норвегии запустили программу Brave – Norway, вместе с НАТО Минцифра внедряет программу для разработки и масштабирования оборонных инноваций Brave NATO.

Запустили также EU4UA Defence – грантовую программу при поддержке ЕС, и уже объявили первый этап – на разработку перехватчиков и радаров.



Цифровизация армии / Инфографика Минцифры

Мы продолжаем ежедневно делать все для того, чтобы технологий на поле боя становилось больше. И мы уверены, что украинский опыт и украинские технологии помогут защитить страны ЕС и НАТО, чтобы сохранить безопасность демократического мира,

– добавляет собеседник.

Программа Армия дронов.Бонус

Настоящим прорывом для войны стала система Армия дронов.Бонус, известная также как "еБалы". Это система, где Минцифра вознаграждает лучшие подразделения баллами, которые можно потом обменять на дроны, РЭБы и другие средства. Сейчас к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, которые работают по всей линии фронта. Каждый месяц Минцифра фиксирует положительную динамику в уничтожении живой силы и техники врага.

Важно! В этом году программу Армия дронов.Бонус расширили на разведку, логистические миссии, НРК и эвакуацию. В ноябре подразделения установили сразу несколько рекордов: 81 504 пораженные цели – это больше всего за все время существования программы, наибольшее количество пораженных шахедов перехватчиками, больше всего сбитых вражеских мавиков. А также наибольшее количество уничтоженных россиян – почти 30 тысяч поражений личного состава.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Военные получили дополнительную мотивацию и начали делиться опытом друг с другом, государство – качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений. Это фундамент для "математики войны", который влияет на эффективность и качество принятия решений для изменения ситуации на поле боя. Теперь мы знаем, какой дрон эффективен, чем мы больше убиваем врага, технику, какая динамика на поле боя. Анализ реальных данных помогает качественно планировать следующие шаги и получать преимущество на поле боя. Именно система еБалы стала основой для запуска по инициативе президента нового военного проекта Линия дронов. С помощью еБалов мы идентифицировали эффективные 5 подразделений, которые воюют дронами. Это "АХИЛЛЕС", "К-2", "РАРОГ", "Птицы Мадьяра" и "Феникс". Эти подразделения усилили бригады на передовой, что сделает невозможным российские штурмы. Подразделения Линии дронов – одни из самых успешных подразделений по уничтожению россиян и вражеской техники. Именно опыт проекта Линия дронов интересен для изучения ЕС, и они готовы имплементировать наш опыт для усиления собственной защиты.

Amazon для войны – BRAVE1 MARKET

Важнейшим решением этого года Федоров называет запуск маркетплейса Brave1 – это собственный украинский Amazon для войны, интегрированный с системой Армия дронов.Бонус. На маркетплейсе размещено 2 600+ разработок от украинских производителей, которые подразделения могут непосредственно покупать за электронные баллы, или военные части за собственные средства.

На Brave1 Market можно посмотреть товары, сравнить, связаться с производителями. Военные заказывают – государство финансирует – технологии едут на фронт. Все это в защищенной среде. Вся сенситивная информация содержится в закрытом каталоге, к которому имеют доступ только верифицированные военные в системе Дельта.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Последние результаты превзошли ожидания. Только за 5 месяцев подразделения сделали заказов на 10 млрд грн – это дроны, РЭБ и наземные работы, которые усиливают наше войско на самых тяжелых направлениях. Мы постоянно развиваем маркетплейс и недавно добавили в функционал Кабинет производителя. Теперь производители, которые работают с программой Армия дронов.Бонус, могут в личном кабинете видеть всю актуальную информацию, например, по их дрону – сколько он поражает целей, что и где именно, какие подразделения используют их изделие. Это уникальный кейс, когда государство, во-первых, собирает такую аналитику; во-вторых, делится ею с частными производителями. Уверен, что это станет настоящей революцией в мире дефенса. Потому что это новый уровень data-driven подхода, где решения принимают на основе реальных данных и эффективности, которую можно измерить. Маркетплейс Brave1 – это революция в сфере закупок и поставки оружия на фронт. Сейчас Соединенные Штаты Америки следуют этому опыту.

Как создали лучшие условия для технологических бизнесов и развития цифровой экономики?

Минцифра продолжает развивать проект Дия.City с лучшими правовыми и налоговыми условиями для технологической индустрии. Количество резидентов за год выросло более чем на 100% – сейчас их более 3 300, 135 000+ специалистов работают в компаниях-резидентах. Уже 40 из топ-50 крупнейших ІТ-компаний Украины – в Дия.Сіту. За 11 месяцев 2025 года они заплатили более 31 млрд грн налогов. Важно, в Дия.Сіту уже 450+ defense tech-компаний – и это стимул для развития инновационных компаний в сфере дефенса.

Также для стимулирования цифровой экономики эффективно работает Украинский фонд стартапов. УФС признан лучшей практикой финансовой поддержки стартапов в Европе. При содействии Фонда:

предоставлено 2 миллиона долларов грантовой поддержки 57 украинским стартапам на развитие инноваций;

профинансировано 320 deep tech-стартапов на 12 млн евро в рамках проекта Seeds of Bravery;

реализовано 20 международных стартап-делегаций и стендов украинской технологической экосистемы;

создана национальная сеть из 23 университетских стартап-школ, инкубаторов и акселераторов;

запущена грантовая программа для производителей противопожарных беспилотников и наземных роботизированных систем;

запущена грантовая программа Startup EDGe бюджетом 1 млн евро для DeepTech-, GreenTech-, EdTech-стартапов.

Для всех украинцев, которые хотели бы создать или масштабировать собственное дело, есть проект Дия.Бизнес. За год уже есть 1,5 миллиона посетителей портала. Действует сеть офлайн-центров, которые приняли более 47 тысяч посетителей, открыт новый центр в Днепре. 26 миллионов гривен – сумма выданных / привлеченных грантовых средств от сети центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Для государства создание экосистемы для развития и поддержки бизнеса – это основа ВВП.

Мечта – образовательный продукт № 1 в Украине для учеников, родителей и учителей

Если мы ставим цель войти в топ-30 экономик мира, нам нужен мощный человеческий капитал. Инновационная страна невозможна без прорыва в образовании, отмечает Федоров.



Мечта / Инфографика Минцифры

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Для качественных изменений нам нужна одна из самых гибких и быстрых образовательных систем в мире, способная отвечать на вызовы и создавать возможности. В этом году мы запустили Мечту на национальном уровне – она станет образовательным геймченджером. К платформе подключено уже более 2 800 школ из 24 областей Украины, а в экосистеме – более 420 тыс. активных пользователей. В этом году в приложении появился раздел кружков и секций, что помогает в несколько кликов найти занятия по интересам. Их уже более 6 000. Также в Мрии запущен пилот генератора тестов – это первый функционал на базе ИИ. Параллельно министерство образования проводит комплексную трансформацию всех звеньев образования: строят укрытия и подземные школы, обновляют профтехи, пищеблоки, мастерские и лаборатории. Меняются программы, обновляются подходы к менеджменту, формируется современная инфраструктура. От темпа этих изменений зависит, каким будет человеческий капитал Украины в будущем.

ИИ-революция – от цифрового к агентивному государству

Минцифра видит будущее страны в развитии инноваций и технологий, говорит Михаил Федоров. И даже несмотря на все вызовы военного времени – постоянные атаки россиян на инфраструктуру, блэкауты, повреждения сетей, – Украина продолжает развиваться.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Наш следующий этап трансформации после цифрового государства – AI-first государство. Ведь ИИ-агенты становятся персональными помощниками человека во всех сферах. Поэтому и Украина активно движется к такому формату взаимодействия, когда от потребности гражданина до результата – всего один запрос или голосовое сообщение.



Мы определили миссию в сфере ИИ – войти в топ-3 стран мира по развитию и внедрению AI в публичном секторе до 2030 года. В феврале запустили WINWIN AI Center of Excellence, который разрабатывает и внедряет ИИ-решения для государства. Уже есть успешные кейсы и продукты, которые улучшили внутреннюю работу министерства и наше взаимодействие с гражданами. Гордимся, что в этом году запустили ИИ-ассистента на портале Дия – благодаря этому Украина стала первой страной в мире, которая предоставляет государственные услуги через AI в масштабах страны. Ассистент работает в формате чата 24/7, готов помочь вам быстро найти нужную услугу, подобрать ее под жизненную ситуацию. Первая готовая услуга, которую можно получить в чате, – справка о доходах. Более 150 тысяч украинцев уже воспользовались ассистентом, выдано 5 000+ справок о доходах.



Искусственный интеллект / Инфографика Минцифры

Следующий шаг – еще больше услуг, которые предоставляет ИИ. Планируется запуск Дия.AI в приложении и голосовой функционал с ИИ, чтобы украинцы могли просто через одно голосовое сообщение решить вопрос или получить услугу.

Благодаря ИИ трансформируется и сама служба поддержки Дия. ИИ-консультант отвечает на 85% запросов граждан без вмешательства оператора, консультирует по 195+ продуктам, документам и сервисам. ИИ-консультант в Дие самостоятельно обработал 1 миллион диалогов пользователей без участия оператора.

Юридический отдел Минцифры также внедрил в свою работу ИИ. Теперь цифровая экспертиза документов проходит за 72 часа вместо нескольких недель. Следующий шаг – запуск AI-инструмента для анализа и перевода европейского законодательства, он поможет проработать более 30 тысяч актов ЕС и ускорить евроинтеграцию Украины.

В этом году мы начали строить AI-суверенитет Украины: запустили AI Factory для развития инфраструктуры для ИИ, вместе с Киевстаром создаем национальную языковую модель LLM. Также начали партнерства с мировыми лидерами в области – NVIDIA, ElevenLabs, и усиливаем сотрудничество по треку AI с Google и Meta. Мы стремимся, чтобы Украина 2030 года стала страной, где инновации формируют экономику, гарантируют национальную безопасность и способствуют глобальной стабильности. В следующем году нас ждет новый шаг к ИИ-революции,

– отмечает Федоров.

UNITED24 и UNITED24 MEDIA

UNITED24 стала крупнейшей фандрейзинговой платформой в Украине. За 2025 год она аккумулировала более 1,86 миллиарда долларов на поддержку Украины. За эти средства закуплено тысячи дронов и боеприпасов, сотни НРК и автомобилей, ИИ-управляемые турели, а также много другого вооружения и военной техники.

Недавно запустили приложение UNITED24, где доноры могут помогать подразделениям Линии дронов. Уже осуществили первые закупки за средства доноров приложения.

Интересно! UNITED24 Media стало крупнейшим англоязычным медиа из Украины, собрав 4,5 млрд просмотров в целом за 2025 год на всех платформах. Только на Youtube за год подписалось 610 тыс. человек, и канал имеет сейчас 2 млн подписчиков. В Instagram – 157 млн уникальных пользователей за год.



Сайт – в топе англоязычных СМИ из Украины, а оригинальные журналистские расследования являются первоисточником для мировых медиа. Это очень важный проект для привлечения внимания мира к войне Украины и аккумулирования поддержки.

Какие планы Минцифры на 2026 год?

Минцифра сегодня – это об амбициозности и эффективности, говорит Федоров.

Михаил Федоров первый вице-премьер, глава Минцифры Амбициозность потому, что даже если посмотреть на количество тем, которыми мы занимаемся, и на то, что мы сделали как страна впервые в мире или как Минцифра впервые в Украине, – это говорит об одном: мы не боимся амбициозно планировать и брать на себя сложные задачи. Но в то же время для нас принципиально важна эффективность. Постоянно работать над собой, думать, как оптимизировать процессы и давать большую ценность гражданам, двигаться быстрее, чем раньше.

В 2026 году Минцифра сфокусируется на трех ключевых направлениях:

Диджитализация . Продолжится развитие цифрового государства, уже есть план по запуску новых услуг. Также идет работа над реализацией проектов с большим антикоррупционным и экономическим эффектом: еАкциз, еСуд, реформа игорной сферы и запуск Государственной системы онлайн-мониторинга, еНотариат.

. Продолжится развитие цифрового государства, уже есть план по запуску новых услуг. Также идет работа над реализацией проектов с большим антикоррупционным и экономическим эффектом: еАкциз, еСуд, реформа игорной сферы и запуск Государственной системы онлайн-мониторинга, еНотариат. Война . Сейчас министерство концентрируется на решении конкретных проблем войны и поиска технологий, которые будут эффективными в борьбе с российскими шахедами, КАБами, Оптоволокном, мавиками и тому подобное. Будет продолжаться развитие Brave1, Армия дронов.Бонус, Маркетплейс и других военных проектов.

. Сейчас министерство концентрируется на решении конкретных проблем войны и поиска технологий, которые будут эффективными в борьбе с российскими шахедами, КАБами, Оптоволокном, мавиками и тому подобное. Будет продолжаться развитие Brave1, Армия дронов.Бонус, Маркетплейс и других военных проектов. ИИ. В планах – финализация Стратегии развития искусственного интеллекта, запуск национальной LLM-модели и первой государственной ИИ-инфраструктуры AI Factory. Кроме того, будет продолжаться работа над новыми ИИ-сервисами в Дие, Мрие, а также другими продуктами.

Уверен, следующий год будет решающим для нашего будущего. Поэтому всем украинцам желаю энергии и сил в новом году. А наша команда продолжит делать все для того, чтобы достичь нашей цели – заниматься войной, цифровизацией, запускать топ-проекты и строить новую инновационную Украину для нашего будущего,

– подытожил министр.