Синоптики прогнозируют, что в последний день июля лишь в некоторых регионах может пройти местами кратковременный дождь.

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Погода в Украине 31 июля

Синоптики прогнозируют в среду, 31 июля, переменную облачность. Отмечается, что будет без осадков. Только на северо-востоке и востоке страны днем местами кратковременный дождь.

Ветер в последний день июля будет северо-западный, а его порывы будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах +11 +16°, в западных областях ожидается от +8 до 13, днем будет +22 – +27. На юге нашей страны ночью показатели температуры будут колебаться от +14 до +19, а днем столбики термометров покажут +25 – +30.

Какая будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +26...+28

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +26...+28

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +24...+26

Луганск +25...+27

Харьков +24...+26



Погода в Украине на 31 июля / Карта Укргидрометцентра