Синоптики прогнозируют, что в последний день июля лишь в некоторых регионах может пройти местами кратковременный дождь.

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Погода в Украине 31 июля

Синоптики прогнозируют в среду, 31 июля, переменную облачность. Отмечается, что будет без осадков. Только на северо-востоке и востоке страны днем местами кратковременный дождь.

Ветер в последний день июля будет северо-западный, а его порывы будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах +11 +16°, в западных областях ожидается от +8 до 13, днем будет +22 – +27. На юге нашей страны ночью показатели температуры будут колебаться от +14 до +19, а днем столбики термометров покажут +25 – +30.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +25...+27
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +24...+26


Погода в Украине на 31 июля / Карта Укргидрометцентра