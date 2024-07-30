Синоптики прогнозируют, что в последний день июля лишь в некоторых регионах может пройти местами кратковременный дождь.
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Погода в Украине 31 июля
Синоптики прогнозируют в среду, 31 июля, переменную облачность. Отмечается, что будет без осадков. Только на северо-востоке и востоке страны днем местами кратковременный дождь.
Ветер в последний день июля будет северо-западный, а его порывы будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
Температура ночью будет в пределах +11 +16°, в западных областях ожидается от +8 до 13, днем будет +22 – +27. На юге нашей страны ночью показатели температуры будут колебаться от +14 до +19, а днем столбики термометров покажут +25 – +30.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +26...+28
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +24...+26
- Луганск +25...+27
- Харьков +24...+26
Погода в Украине на 31 июля / Карта Укргидрометцентра