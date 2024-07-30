Где объявлено штормовое предупреждение и какой будет погода, передает 24 Канал.

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Шторм в Украине

Синоптики опубликовали предупреждение на 30 июля. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– пишут в Укргидрометцентре.

Штормовое предупреждение 30 июля 2024 / Укргидрометцентр

К слову, в северных регионах, ночью также и в Донецкой и Луганской областях, днем в большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны кратковременные дожди. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Важно! Украинцев призывают быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании своих дел на этот день.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16, днем +20...+25. На юге страны ночью будет теплее – +15...+20 градусов, днем – +24...+29. Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.