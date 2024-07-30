Де оголошено штормове попередження та якою буде погода, передає 24 Канал.
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Шторм в Україні
Синоптики опублікували попередження на 30 липня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
Штормове попередження 30 липня 2024 / Укргідрометцентр
До слова, у північних регіонах, вночі також і в Донецькій та Луганській областях, вдень у більшості центральних та Харківській областях місцями можливі короткочасні дощі. На решті території країни опадів не передбачається.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16, вдень +20...+25. На півдні країни вночі буде тепліше – +15...+20 градусів, вдень – +24...+29. Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.