Синоптики прогнозують, що в останній день липня лише в деяких регіонах може пройти місцями короткочасний дощ.

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Погода в Україні 31 липня

Синоптики прогнозують в середу, 31 липня, мінливу хмарність. Зазначається, що буде без опадів. Тільки на північному сході та сході країни вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер в останній день липня буде північно-західний, а його пориви сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде в межах +11 +16°, у західних областях очікується від +8 до 13, вдень буде +22 – +27. На півдні нашої країни вночі показники температури будуть коливатися від +14 до +19, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25 – +30.

Яка буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +26...+28
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +24...+26
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +24...+26


Погода в Україні на 31 липня / Карта Укргідрометцентру