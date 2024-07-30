Синоптики прогнозують, що в останній день липня лише в деяких регіонах може пройти місцями короткочасний дощ.
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Погода в Україні 31 липня
Синоптики прогнозують в середу, 31 липня, мінливу хмарність. Зазначається, що буде без опадів. Тільки на північному сході та сході країни вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер в останній день липня буде північно-західний, а його пориви сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура вночі буде в межах +11 +16°, у західних областях очікується від +8 до 13, вдень буде +22 – +27. На півдні нашої країни вночі показники температури будуть коливатися від +14 до +19, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25 – +30.
Яка буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +26...+28
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +25...+27
- Харків +24...+26
Погода в Україні на 31 липня / Карта Укргідрометцентру