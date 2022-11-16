Средняя суточная температура будет составлять +1…-1 градус. Небо над большей частью Украины затянут облака. Обещают первый снег с дождем.

Сначала дождь, а потом снег: народный синоптик рассказал, как в Украине изменится погода

По данным синоптиков, снег будет до вечера. Специалисты заметили, что не следует пугаться аномальных похолоданий. Погода, прогнозируемая 17 ноября, – абсолютно нормальная и привычная для этого сезона в Украине.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что будет снижать в Киеве. На дорогах прогнозируют гололед. Максимально воздух в украинской столице прогреется до +2 градусов.

17 ноября в Украине циклон с атмосферными фронтами, который перемещается с юго-запада Европы, обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега, вероятно налипание мокрого снега,

– заявила синоптикиня.

Она подчеркнула, что в Украину пришли синоптические дедлайны. Нужно утепляться и соблюдать правила экономии электроэнергии.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +3...+7

Львов – -1...+2

Ивано-Франковск – -1...+5

Тернополь – -2...+4

Черновцы – +0...+4

Хмельницкий – -3...+5

Луцк – -2...+1

Ровно – -2...+1

Житомир – -2...+1

Винница – -2...+5

Одесса – +5...+11

Николаев – +3...+9

Херсон – +3...+9

Симферополь – +8...+14

Кропивницкий – +1...+7

Черкассы – 0...+5

Чернигов – -3...0

Суммы – -3...0

Полтава – -1...+4

Днепр – +2...+8

Запорожье – +5...+9

Донецк – +3...+8

Луганск – +2...+9

Харьков – -2...+4

Киев – -2..+1



Прогноз погоды на 17 ноября / Фото Укргидрометцентра.