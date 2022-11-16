Середня добова температура становитиме +1…-1 градус. Небо над більшою частиною України затягнуть хмари. Обіцяють перший сніг з дощем.

Зауважте Спочатку дощ, а потім – сніг: народний синоптик розповів, як в Україні зміниться погода

За даними синоптиків, сніжитиме аж до вечора. Фахівці зауважили, що не варто лякатися аномальних похолодань. Погода, яку прогнозують 17 листопада, – абсолютно нормальна та звична для цього сезону в Україні.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що у Києві сніжитиме. На дорогах прогнозують ожеледицю. Максимально повітря в українській столиці прогріється до +2 градусів.

17-го листопада в Україні циклон з атмосферними фронтами, який переміщується з південного заходу Європи, зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, ймовірне налипання мокрого снігу,

– заявила синоптикиня.

Вона наголосила, що в Україну прийшли синоптичні дедлайни. Потрібно утеплятися та дотримуватися правил економії електроенергії.

Прогноз погоди у містах України 16 листопада

Ужгород – +3...+7

Львів – -1...+2

Івано-Франківськ – -1...+5

Тернопіль – -2...+4

Чернівці – +0...+4

Хмельницький – -3...+5

Луцьк – -2...+1

Рівне – -2...+1

Житомир – -2...+1

Вінниця – -2...+5

Одеса – +5...+11

Миколаїв – +3...+9

Херсон – +3...+9

Сімферополь – +8...+14

Кропивницький – +1...+7

Черкаси – 0...+5

Чернігів – -3...0

Суми – -3...0

Полтава – -1...+4

Дніпро – +2...+8

Запоріжжя – +5...+9

Донецьк – +3...+8

Луганськ – +2...+9

Харків – -2...+4

Київ – -2..+1



Прогноз погоди на 17 листопада / Фото Укргідрометцентру