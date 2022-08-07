До +35 на юге и дожди в Карпатах: прогноз погоды на 8 августа

Погода в Украине в понедельник, 8 августа, будет жаркой. На Юге температура воздуха прогреется до +35 градусов.

Жарче всего будет в Николаеве, Херсоне, Симферополе и Луганске. Там-то и обещают +35 градусов.

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Кроме того, очень жарко будет в Одессе, Донецке и Харькове – синоптики прогнозируют +33...+34 градуса.

Тем временем жителям Запада придется приготовиться к тому, что будет немного прохладнее. Средняя дневная температура воздуха будет +24...+26 градусов.

В Киеве обещают также +24...+26 градусов. Осадков в украинской столице не прогнозируют.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что погода 8 августа в Украине будет разная. Украинская синоптик сообщила, что на большей части Украины будет сухо. Тем временем будет дождь в Сумской, Полтавской, Черкасской, а также – в Карпатах.

Погода в городах Украины 8 августа

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +31...+33

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +24...+26

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 4 августа.