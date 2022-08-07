До +35 на юге и дожди в Карпатах: прогноз погоды на 8 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 8 августа, будет жаркой. На Юге температура воздуха прогреется до +35 градусов.
Жарче всего будет в Николаеве, Херсоне, Симферополе и Луганске. Там-то и обещают +35 градусов.
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Кроме того, очень жарко будет в Одессе, Донецке и Харькове – синоптики прогнозируют +33...+34 градуса.
Тем временем жителям Запада придется приготовиться к тому, что будет немного прохладнее. Средняя дневная температура воздуха будет +24...+26 градусов.
В Киеве обещают также +24...+26 градусов. Осадков в украинской столице не прогнозируют.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко рассказала, что погода 8 августа в Украине будет разная. Украинская синоптик сообщила, что на большей части Украины будет сухо. Тем временем будет дождь в Сумской, Полтавской, Черкасской, а также – в Карпатах.
Погода в городах Украины 8 августа
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +31...+33
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +33...+35
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +24...+26
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 4 августа.