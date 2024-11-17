Это Майк Уолц, которого Трамп пригласил стать советником по национальной безопасности, и Марко Рубио, который займет должность госсекретаря Штатов. Такое мнение 24 Каналу озвучила политолог-американист Александра Филипенко.

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Важные заявления Волца и Рубио

Как отметила Александра Филипенко, с одной стороны, в одном из своих последних интервью Майк Волц заявил, что "плохо, когда Украина получала пустой чек". Это когда прописана только сумма, но нет ничего о том, на что тратятся эти деньги.

Но в этом же интервью кандидат на пост советника по национальной безопасности сказал, что если Владимир Путин не пойдет на то, что предлагает Дональд Трамп, то у США есть рычаги влияния. Например, "снять наручники" на дальнобойное оружие для Украины.

Что это означает? Давление на Владимира Путина может быть любыми средствами, а также предоставлением Украине значительно большего количества оружия и разрешением использовать дальнобойное оружие, которое уже поставили или еще предоставят,

– считает политолог.

Также стоит обратить внимание на заявления Марко Рубио. В последнее время он более сдержанно высказывался относительно Украины. Но с 2014 года будущий государственный секретарь Штатов выступал за необходимость жестких санкций относительно России, которые мы увидели только после полномасштабного вторжения в Украину.

"Марко Рубио давно говорил о необходимости противостояния Владимиру Путину. Его назначение на пост государственного секретаря говорит о том, как Дональд Трамп реально воспринимает Украину и Путина", – добавила Филипенко.