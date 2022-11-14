Смогут ли россияне воевать зимой: в британской разведке рассказали

С наступлением зимы и похолоданием российской армии будет очень непросто вести боевые действия на территории нашего государства. В этом, в частности, убеждены в разведке Великобритании.

Зимняя пора не является благоприятным временем для ведения боевых действий, поскольку военнослужащим нужна надлежащая амуниция, способная сохранять тепло. Оккупантам будет очень нелегко удерживать захваченные территории в ближайшее время, а тем более вести наступательные действия.

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Что станет самым большим испытанием для путинских воинов

По словам министерства обороны Британии, больше всего на боеспособность вражеских военных повлияет смена светового дня, низкая температура и погода. Решение российского командования будет сильно зависеть от этих факторов.

Световой день сократится до менее чем 9 часов в сутки по сравнению с 15 – 16 в разгар лета. Это приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям. Способность ночного видения является драгоценным ресурсом, что еще больше усиливает нежелание воевать ночью,

– написали разведчики.

Средняя высокая температура на линии фронта снизится с 13 градусов по Цельсию до нуля в декабре – феврале. Российские военнослужащие, у которых нет должной зимней формы, будут страдать от ран, вызванных морозами. Кроме того, время "золотого часа", в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое. Это значительно увеличивает риск потерь.

Что такое "золотой час" В военной медицине есть ключевое понятие "золотой час" для оказания помощи раненым на поле боя. То есть, если в течение часа после ранения будет предоставлена полноценная медицинская помощь, это спасет жизнь 90% пострадавших солдат.

Источник: В военной медицине есть ключевое понятие "золотой час" для оказания помощи раненым на поле боя. То есть, если в течение часа после ранения будет предоставлена полноценная медицинская помощь, это спасет жизнь 90% пострадавших солдат.Источник: НОВА.net

Поражения россиян и актуальная информация о потерях врага

Зима еще не наступила, однако путинские воины терпят каждый день поражения и потери на поле боя. Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк оценила количество "двухсотых" захватчиков, которые такими стали во время бегства с правого берега Херсонщины. По ее словам, вражеские войска убегали из региона как можно быстрее, потому что боялись Вооруженных Сил.

По состоянию на 14 ноября защитники ликвидировали 81 370 врагов. Только за сутки наши бойцы отправили на концерт к Кобзону 510 захватчиков. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба ВСУ.

Достойно внимания – обзор карты боевых действий по состоянию на 14 ноября: смотрите видео