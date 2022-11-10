Об этом для 24 канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что оккупанты будут мерзнуть в окопах, без зимней формы и одежды.

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Все зависит от осадков

Зимнюю форму оккупантам могут шить в Северной Корее. Однако военный обозреватель отметил, что это еще вопрос, доедет ли она до позиций – деньги на форму могут осесть в карманах и солдаты останутся без оснащения.

Что касается возможности ведения боевых действий зимой, то вопрос, будет ли дождь, снег, мокрый снег. Если это будет, то бронированная техника не сможет продвигаться по полям. Боевые действия сводятся к контролю дорог,

– объяснил Попович.

Обратите внимание – военный обозреватель о войне зимой: смотрите видео

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