Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес.

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Ходжес признался, что не хотел бы оказаться в шкуре новопризванного российского солдата. И дело не в том, что экс-командующий американской армией в Европе не хочет там быть. Вернее – не только в том. По словам Ходжеса, у него не было бы нужного снаряжения.

Я бы сразу полез в залитую водой траншею, окруженный такими же людьми, которые не хотят там быть, и одновременно понимая, что украинцы наступают. Это ужасная ситуация. А также осознание того факта, что начальству на меня наплевать, и я не буду иметь того, что мне нужно,

– спроектировал ситуацию Ходжес.

Он согласился, что украинцы будут в таких же погодных условиях, но они гораздо лучше к этому приспособлены. К тому же за спинами украинских бойцов 50 государств, предоставляющих им оборудование.

"Главное – позади есть украинская земля, которая дает все то, что нужно. И я иду вперед. Здесь у украинцев есть преимущество", – подчеркнул он.

Что будет с контрнаступлением ВСУ

Ходжес объяснил, что земля на Юге Украины, когда намокнет, станет болотом. Ею очень трудно передвигаться, а следовательно, наступление ВСУ замедлится по сравнению с тем, что было в сентябре.

Но я уверен, что украинский Генштаб будет и дальше давить на россиян. Они не хотят оставить врагу никаких шансов для укрепления обороны или лучшей подготовки мобилизованных. Украинцы справятся с этим,

– уверен американский военный.

Как бойцам выжить во время холодов

Как отметил Ходжес, для этого нужно:

иметь дисциплину,

сержантов, которые бы заставляли их следить за состоянием носков,

сушить одежду, делать все то, чтобы не заболеть,

ротация людей, чтобы одни и те же постоянно не мерзли на холоде,

горячая еда и питье.

"Мы это изучили за тысячи лет мировой истории. Украинцы с этим всем справятся. А вот у россиян не будет соответствующей логистики, чтобы это все сделать. Так что украинцы будут чувствовать себя гораздо лучше в этих суровых зимних условиях. Но зима замедлит наступление", – подытожил он.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным в освобождении украинских территорий. Он убежден, что зима может привести к скорейшей деоккупации Украины. Он добавил, что украинские защитники будут идти только вперед, освобождая территорию Украины от оккупантов.

Полное интервью с генералом Беном Ходжесом читайте на сайте 24 канала 9 ноября в 11:00.

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