Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес.

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Ходжес зізнався, що не хотів би опинитися шкурі новопризваного російського солдата. І річ не в тому, що екскомандувач американської армії в Європі не хоче там бути. Точніше – не лише в тому. За словами Ходжеса, у нього б не було потрібного спорядження.

Я б одразу поліз у залиту водою траншею, оточений такими ж людьми, які не хочуть там бути, і водночас розуміючи, що українці наступають. Це жахлива ситуація. А також усвідомлення того факту, що начальству на мене начхати, і я не буду мати того, що мені потрібно,

– спроєктував ситуацію Ходжес.

Він погодився, що українці будуть в таких самих погодних умовах, але вони набагато краще до цього пристосовані. До того ж за спинами українських бійців 50 держав, які надають їм обладнання.

"Головне – позаду є українська земля, яка дає все те, що треба. І я йду вперед. Тут в українців є перевага", – підкреслив він.

Що буде з контрнаступом ЗСУ

Ходжес пояснив, що земля на Півдні України, коли намокне, стане болотом. Нею дуже важко пересуватися, а відтак наступ ЗСУ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні.

Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим,

– впевнений американський військовий.

Як бійцям вижити під час холодів

Як зазначив Ходжес, для цього потрібно:

мати дисципліну,

сержантів, які б змушували їх слідкувати за станом шкарпеток,

сушити одяг, робити все те, щоб не захворіти,

ротація людей, щоб одні і ті ж постійно не мерзли на холоді,

гаряча їжа та пиття.

"Ми це вивчили за тисячі років світової історії. Українці з цим всім впораються. А от в росіян не буде відповідної логістики, щоб це все зробити. Отож українці будуть почуватися набагато краще в цих суворих зимових умовах. Але зима уповільнить наступ", – підсумував він.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зимовий період може стати переломним у звільненні українських територій. Він переконаний, що зима може привести до швидкої деокупації України. Він додав, що українські захисники йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

Повне інтерв'ю з генералом Беном Ходжесом читайте на сайті 24 каналу 9 листопада, об 11:00.

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