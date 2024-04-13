Глава государства не мог сдержаться, чтобы не пошутить. Владимир Зеленский начал с того, что, к счастью, он – один, и что у него нет двойников, в отличие от кремлевского диктатора Владимира Путина. Также президент добавил, что война очень сильно меняет каждого из нас, и что он – не исключение.

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Президент признался, что не уважал время

Владимир Зеленский отметил, что война очень сильно изменила его. Что у него другие ценности и приоритеты. В то же время он считает, что не уважал время. Что у него было ощущение, знакомое многим студентам, что ты все успеешь.

Ты все успеешь, впереди вся жизнь. Обязательно успеешь и лишний раз позвонить родителям, или с друзьями (встретиться – 24 Канал), или что-то прочитать очень интересное: "Это я еще прочитаю", "Это я успела", "К родителям заеду", "Товарищу перезвоню" и так же это касается детей,

– подчеркнул он.

Глава государства добавил, что даже не заметил, как наступил тот момент, когда он уже не может назвать свою дочь ребенком. А все потому, что ей уже почти 20 лет. Что она стала взрослым человеком. Поэтому, повторил Владимир Зеленский, "я считаю, что я не уважал время".

Война отрезвляет

Глава государства добавил, что война делает нас трезвыми в философском смысле этого слова. И что мы понимаем, насколько ценным является время.

Для многих вещей то, что ты можешь сделать сегодня, несмотря на то, касается ли это твоих личных отношений с кем-то, или это образование, или это работа, или какое-то удовольствие. Что ты хочешь. Нельзя думать, что ты это можешь сделать завтра. Потому что завтра может быть вот такая война,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому, глава государства дал бы себе образца 2019 года совет уважать время. Вместе с тем Владимир Зеленский констатировал, что у него ценности, в принципе, не изменились. И что война, по его мнению, не изменила его в этом смысле.

Еще больше стал любить Украину. Раньше, когда я объездил весь мир, до этой работы, я всегда со всеми спорил и говорил: "Ну, поверьте, в Украине лучше", с кем бы я не общался. А теперь я уже не говорю "Поверьте", я знаю, что это так,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это знают теперь и лидеры мира. Ведь они увидели, как мы боремся и знают, что Украина – великая страна.