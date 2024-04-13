Глава держави не міг стриматися, щоб не пожартувати. Володимир Зеленський почав з того, що, на щастя, він – один, і що в нього немає двійників, на відміну від кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Також президент додав, що війна дуже сильно змінює кожного з нас, і що він – не виключення.

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Президент зізнався, що не поважав час

Володимир Зеленський наголосив, що війна дуже сильно змінила його. Що в нього інші цінності та пріоритети. Водночас він вважає, що не поважав час. Що в нього було відчуття, знайоме багатьом студентам, що ти все встигнеш.

Ти все встигнеш, попереду все життя. Обов'язково встигнеш і зайвий раз зателефонувати батькам, або з друзями (зустрітися – 24 Канал), або щось прочитати дуже цікаве: "Це я ще прочитаю", "Це я встиглу", "До батьків заїду", "Товаришу передзвоню" і так само це стосується дітей,

– підкреслив він.

Глава держави додав, що навіть не помітив, як настав той момент, коли він уже не може назвати свою доньку дитиною. А все тому, що їй уже майже 20 років. Що вона стала дорослою людиною. Тож, повторив Володимир Зеленський, "я вважаю, що я не поважав час".

Війна витвережує

Глава держави додав, що війна робить нас тверезими у філософському сенсі цього слова. І що ми розуміємо, наскільки цінним є час.

Для багатьох речей те, що ти можеш зробити сьогодні, попри те, чи це стосується твоїх особистих стосунків з кимось, або це освіта, або це робота, або якесь задоволення. Що ти хочеш. Не можна думати, що ти це можеш зробити завтра. Тому що завтра може бути ось така війна,

– наголосив Зеленський.

Тож, глава держави дав би собі зразка 2019 року пораду поважати час. Разом з тим Володимир Зеленський констатував, що у нього цінності, в принципі, не змінилися. І що війна, на його думку, не змінила його у цьому сенсі.

Ще більше став любити Україну. Раніше, коли я об'їздив весь світ, до цієї роботи, я завжди з усіма сперечався і казав: "Ну, повірте, в Україні краще", з ким би я не спілкувався. А тепер я вже не говорю "Повірте", я знаю, що це так,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що це знають тепер і лідери світу. Адже вони побачили, як ми боремося і знають, що Україна – велика країна.