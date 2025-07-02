Альтернативная реальность

Среди видов оружия, поставки которого задержат, есть ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды Hellfire и другие ракеты, которые запускаются с истребителей F-16 и беспилотников. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

К теме Почему Путин не завершает войну

Трамп говорит правду, о том, что если бы он был президентом в 2022 году, этой войны бы не произошло. Есть несколько объяснений.

Разведка Трампа не стала бы раскрывать детали о российском нападении и в принципе вряд ли бы рассказывали о нем. А все публикации в прессе называли бы "фейковыми новостями", ведь "Путин очень уважает Трампа и не начнет войну, пока Трамп в Белом доме".

Трамп бы не сформировал еще до нападения широкий фронт поддержки Украины, подчеркивая несправедливую военную агрессию. Это, в свою очередь, не позволило бы сформировать широкую коалицию поддержки, охватывающую Европейский Союз, США, Японию, Австралию и Канаду.

Без этой широкой коалиции поддержки Россия бы не столкнулась с неожиданно сильными санкциями в начале вторжения (да, нам все мало, но то же замораживание резервов Центрального банка стало шоком для Путина). Не было бы организовано поставки оружия, с постепенным переходом на западные стандарты. Не было бы и финансирования, на котором держатся украинский бюджет и украинская экономика.

В результате даже если бы неожиданное наступление россиян не привело бы к захвату Киева, Одессы, Днепра и Винницы за 2 – 3 дня, то героическое сопротивление ВСУ уже летом столкнулось бы с тотальной нехваткой оружия и финансово-экономическим коллапсом тыла.

А уже осенью президент Трамп и президент Украины Медведчук подписали бы "замечательное и прекрасное" взаимовыгодное соглашение о полезных ископаемых. Уже зимой 2023 года Россия, Украина и Беларусь объединились бы в единое государство, исправив "самую большую несправедливость 20 века", по словам Владимира Путина.

А что произошло бы летом 2023 года – никто не знает. Но мы помним, что Путин никогда бы не решился на войну с членами НАТО, потому что он очень уважает Трампа ....

Но это волновало бы только тех украинцев, которые, возможно, участвовали бы в штурмах где-то в окрестностях Вильнюса, Таллинна, Риги или Кракова.