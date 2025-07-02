Альтернативна реальність

Серед видів зброї, постачання якої затримають, є ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди Hellfire та інші ракети, які запускаються з винищувачів F-16 та безпілотників. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

До теми Чому Путін не завершує війну

Трамп каже правду, коли говорить, що якби він був президентом у 2022 році, цієї війни б не сталося. Є кілька пояснень.

Розвідка Трампа не стала б розкривати деталі про російський напад і в принципі навряд чи б розповідали про нього. А всі публікації в пресі називали б "фейковими новинами", адже "Путін дуже поважає Трампа і не розпочне війну, поки Трамп у Білому домі".

Трамп би не сформував ще до нападу широкий фронт підтримки України, наголошуючи на несправедливій військовій агресії. Це, своєю чергою, не дозволило б сформувати широку коаліцію підтримки, що охоплювала Європейський Союз, США, Японію, Австралію і Канаду.

Без цієї широкої коаліції підтримки Росія б не зіткнулась з неочікувано сильними санкціями на початку вторгнення (так, нам все мало, але те саме замороження резервів Центрального банку стало шоком для Путіна). Не було б організовано постачання зброї, з поступовим переходом на західні стандарти. Не було б і фінансування, на якому тримаються український бюджет і українська економіка.

У результаті навіть якби неочікуваний наступ росіян не призвів би до захоплення Києва, Одеси, Дніпра і Вінниці за 2 – 3 дні, то героїчний опір ЗСУ вже літом зіткнувся б з тотальною нестачею зброї і фінансово-економічним колапсом тилу.

А вже восени президент Трамп і президент України Медведчук підписали б "чудову й прекрасну" взаємовигідну угоду про корисні копалини. Уже взимку 2023 року Росія, Україна і Білорусь об'єднались б в єдину державу, виправивши "найбільшу несправедливість 20 століття", за словами Володимира Путіна.

А що відбулось би влітку 2023 року – ніхто не знає. Але ж ми пам'ятаємо, що Путін ніколи б не наважився на війну з членами НАТО, бо він дуже поважає Трампа....

Але це хвилювало б тільки тих українців, які, можливо, брали б участь у штурмах десь в околицях Вільнюса, Таллінна, Риги або Кракова.