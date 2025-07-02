Росія не зупиниться, поки не витратить всі ресурси

Ну бо якогось прориву на лінії фронту, скоріше за все, не буде, не зважаючи на всі зусилля і втрати угруповання Московії і наші структурні проблеми. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

До теми Ситуація для ЗСУ ускладнилася: що зараз відбувається на фронті

Спроби впливати на український тил через атаки і дезінформацію не дають плодів і, певно, що не дадуть. А неформальна міжнародна коаліція, яка підтримує Україну, хоча і похитнулася на фоні зміни позиціювання США, але не зникла повністю, (країни Скандинавії, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія та Франція до меншої міри) шукає способи, як далі нам допомагати.

Який сенс в такому випадку для Володимира Путіна далі намагатися? Час підводити риску під цією авантюрою.

На жаль, розраховувати на відповідну раціональність окупанта Кремля марно. Московія буде і далі намагатися реалізувати комплексну стратегію виснаження України через підтримання інтенсивності війни на фронті, удари й дезінформацію в тилу, дії на наших партнерів.

Вона робитиме це доти, доки вистачатиме ресурсів. А як не вистачить, то для Москви завжди зберігається опція заморожування війни.

При цьому режим почувається доволі впевнено – після втечі більш ліберальної меншості у 2022 році і на фоні посилення репресивного апарату. Ідею замороження машина пропаганди Росії продасть своєму населенню, а тих, кому щось буде не так, просто репресує.