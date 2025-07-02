Россия не остановится, пока не израсходует все ресурсы

Ну потому что какого-то прорыва на линии фронта, скорее всего, не будет, несмотря на все усилия и потери группировки Московии и наши структурные проблемы. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Попытки влиять на украинский тыл через атаки и дезинформацию не дают плодов и, вероятно, что не дадут. А неформальная международная коалиция, которая поддерживает Украину, хотя и пошатнулась на фоне изменения позиционирования США, но не исчезла полностью, (страны Скандинавии, Германия, Нидерланды, Великобритания и Франция в меньшей степени) ищет способы, как дальше нам помогать.

Какой смысл в таком случае для Владимира Путина дальше пытаться? Время подводить черту под этой авантюрой.

К сожалению, рассчитывать на соответствующую рациональность оккупанта Кремля бесполезно. Московия будет и дальше пытаться реализовать комплексную стратегию истощения Украины через поддержание интенсивности войны на фронте, удары и дезинформацию в тылу, действия на наших партнеров.

Она будет делать это до тех пор, пока будет хватать ресурсов. А если не хватит, то для Москвы всегда сохраняется опция замораживания войны.

При этом режим чувствует себя довольно уверенно – после побега более либерального меньшинства в 2022 году и на фоне усиления репрессивного аппарата. Идею заморозки машина пропаганды России продаст своему населению, а тех, кому что-то будет не так, просто репрессирует.