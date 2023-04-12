В целом на призывы Лукашенко никто не обратил внимания. И это, наверное, очень досадно, потому что он годами вовсю пытался быть самым настоящим миротворцем. Только в итоге сам все взял и испортил. Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом рассказывает, как это было.

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Единственная и непродолжительная победа в истории дипломатии Лукашенко

В истории дипломатии Лукашенко есть один успешный случай. Точнее, он был относительно успешен до февраля 2022 года. Этот случай – подписание минских соглашений в 2014 – 2015 годах.

Тогда Россия уже сражалась с Украиной, но только на Донбассе, то есть на Востоке страны. И в те годы Лукашенко каким-то чудом удалось сделать так, чтобы Минск сделали площадкой для переговоров по мирному урегулированию.

Для него это была настоящая победа, потому что Беларусь якобы становилась местом, куда приезжают важные люди из-за границы и решают очень важные вопросы. Этот процесс сразу же начали активно освещать белорусские пропагандисты.

Уже в 2014 году Лукашенко выступал даже за отправку в Украину белорусских военнослужащих.

Путь Лукашенко от миротворца до сообщника Путина: смотрите видео

Но серьезно это предложение никто не воспринял, в первую очередь из-за того, что Беларусь – она как бы на стороне России, в так называемом Союзном государстве. И отправлять белорусских военных в Украину, когда там идет война с Россией, было бы странно. Правда, Россия в том, что воюет в Украине, тогда не признавалась.

Переговоры в Минске даже привели к тому, что в столицу Белоруси приезжали главы Франции и Германии. И Лукашенко этому очень радовался. Понятно, что для него это было целым событием. Вот он рассказывал, как пытался всех накормить.

В общем, в феврале 2015 года в Минске подписали соглашение о прекращении огня на Донбассе и отводе тяжелых вооружений. Но боевые действия продолжались еще месяцами, хотя постепенно их интенсивность снижалась.

Что хотел Лукашенко и как все изменили выборы в Беларуси

Лукашенко и пропагандисты получили настоящий подарок, потому что для них Минск стал чуть ли не политическим центром мира. Факт переговоров в белорусской столице они потом упоминали годами.

Пока пропаганда рассказывала о Минске и Лукашенко, сам он, кажется, хотел большего. У него прямо была идея фикс – то ли организовать какие-то масштабные переговоры, то ли зачем отправить на Донбасс белорусских военных.

Но чужую границу Лукашенко никто в итоге так и не отдал. Да и непонятно, как он себе это представлял. У Беларуси есть миротворческая рота. С постоянной численностью в сто человек. Как ею можно было закрыть линию столкновения на Донбассе протяженностью более 400 километров, вообще непонятно. Короче, предложения Лукашенко отвергли.

И это был 2019 – последний спокойный год в Беларуси, когда с Лукашенко еще готовы были разговаривать в Европе. Потому что в 2020 году он так провел собственные выборы, что в Беларуси случились одни из самых массовых протестов в регионе за десятилетие.

Там многое произошло: аресты политических оппонентов Лукашенко, пытки, убийства, тайная инаугурация. И как итог – потеря легитимности и полная зависимость от России, такова, которой не было никогда до этого. В Украине ожидаемо прямо заявили, что Минск для них – больше не площадка для переговоров.

Так Лукашенко потерял свое главное дипломатическое достижение. Ни о каких новых международных переговорах в Минске уже и речи не могло идти. А зависимость Лукашенко от Москвы наконец привела к тому, что в Беларуси появились российские войска, которые в феврале 2022 года спокойно перешли границу с Украиной и начали полномасштабную войну.

Беларусь выбрала тактику ядерных угроз

После этого Лукашенко еще раз попытался быть миротворцем. Весной прошлого года, когда в Беларуси по его приглашению трижды встретились делегации из Украины и России.

Но переговоры в Беларуси закончились ничем и вскоре переехали в Турцию (там стороны, правда, тоже не договорились).

Больше в Беларусь никто не приезжал, и о своей роли посредника Лукашенко может забыть. Судя по всему, это поняли и очень быстро переобувшиеся белорусские пропагандисты, которые теперь с радостью угрожают соседям ядерным оружием.

Короче говоря, теперь будет как-то так. Потому что свой шанс побыть миротворцем Лукашенко полностью упустил. И маловероятно, что хоть что-нибудь или кто-то в этом мире поможет ему исправить эту ситуацию и сделать все как раньше.