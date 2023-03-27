Само собой, серьезно воспринимать это было сложно, и чаще всего о плане Путина просто шутили. Теперь, правда, уже не до шуток.

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Сладкая жизнь в России так и не наступила – скорее наоборот. Вот только Путин остался, никуда не собирается и продолжает строить какие-то планы. Сейчас они связаны в основном с Украиной.

События последнего года показали, что планировщик из Путина такой себе. Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом рассказываем почему.

Особенность российских властей: в Кремле до сих пор не определились, почему начали войну

У российских властей, как оказалось, есть одна особенность. Они, кажется, сами не знают, чего хотят. Или знают, но не говорят. Вот смотрите. Более года назад российские чиновники изо всех сил клялись, что не будут устраивать войну.

Они повторяли это снова и снова, пока внезапно, 24 февраля 2022 года, не стало понятно, что все это был обман. Войну они начали, и она не заканчивается до сих пор. Вот только российские официальные лица за это время так и не смогли определиться, зачем начали вторжение. Судите сами.

24 февраля в своем обращении Путин назвал сразу несколько целей в Украине. Первая – это, по его словам, защита каких-то людей, которые в Украине восемь лет подвергались издевательствам и геноциду. Вторая и третья цели – демилитаризация и денацификация Украины, и давайте скажем прямо – до сих пор никто не может объяснить, что это вообще означает. Но даже это не самое главное.

Путин 24 февраля сказал, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. "Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", – говорил диктатор.

Зачем Россия воюет с Украиной: смотрите видео

Но эти слова тоже оказались ложью, потому что Россия не только попыталась оккупировать украинские территории, но даже на бумаге аннексировала сразу несколько регионов страны. Путин лично объявлял об этом в торжественной обстановке.

О том, что оккупировать Украину россияне не собираются, говорил и министр обороны России Сергей Шойгу. Правда, цели войны у него были чуть ли не такие, как у Путина. Вот, в самом начале марта прошлого года, он рассказывал, что оказывается Россия начала войну, чтобы защититься от Запада.

Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны,

– говорил Шойгу.

Тогда российские войска еще стояли под Киевом, но уже в конце марта стало ясно, что захватить украинскую столицу им не удастся. И планы России снова волшебным образом изменились. В конце того же месяца заместитель начальника российского генштаба Рудский скромно сообщил, что на самом деле цель всей войны – это, как он выразился, "оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик".

Помощи не получилось. Зато вышли уничтоженные города, выжженная земля и десятки тысяч погибших мирных жителей

Оккупантов выбили с Севера: Кремль изменил цель войны

Российскую армию выбили из-под Киева и цели войны для России снова начали меняться. Прошлой весной там начали говорить о начале какой-то "второй фазы". И ее главные задачи уже были совсем другие. Откуда-то взялся коридор в Приднестровье. И об этом рассказывал целый заместитель командующего войсками центрального военного округа России Рустам Миннекаев.

С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной... Контроль над Югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоязычного населения,

– говорил Миннекаев.

Что было дальше, мы знаем: до Приднестровья российская армия так и не дошла. В мае ей удалось захватить Мариуполь, вернее то, что от него осталось. И с момента начала полномасштабного вторжения это самый крупный населенный пункт, который попал под российскую оккупацию. А Путин, который обещал не захватывать чужих территорий, недавно катался там за рулем автомобиля и выслушивал крики местных о том, что все это показуха.

Путин посетил Мариуполь: смотрите видео

В том же мае 2022 года глава российского министерства иностранных дел Лавров, кстати, утверждал, что российская армия ни в коем случае не хочет менять власть в Украине. И это полностью расходится с заявлением Путина от 25 февраля. Ведь тогда он прямо призвал украинских военнослужащих взять в руки оружие и совершить государственный переворот.

Впрочем, Лавров, который сначала уверял, что Россия не хочет менять власть в Украине, уже через несколько месяцев говорил прямо противоположное. В конце июля 2022-го он заявлял, что Россия "поможет украинскому народу избавиться от "антинародного и антиисторического" режима".

Успех Украины в Харьковской области: как реагировала Россия

К осени ВСУ перешли в контрнаступление, и оно оказалось крайне успешным. Украина вернула под свой контроль практически всю территорию Харьковской области, а российская группировка была вынуждена буквально убегать с позиций, бросая технику. На этом фоне в сентябре Кремль вынужден был объявить в стране мобилизацию, а в самой войне начали появляться новые цели. Новые и очень странные.

К примеру, помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов вдруг заявил, что война началась из-за того, что в Украине якобы было много религиозных сект, и российской армии нужно провести там десатанизацию. И над этим можно было даже посмеяться, если бы это не говорилось серьезно.

И точно такую же идею о борьбе с сатаной в Украине высказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он осенью заявил, что цель России – "остановить верховного властителя ада". Да, человек, который когда-то был президентом России, действительно это сказал.

Путин не приблизился к своим целям

Очевидно, что какие бы цели ни называли российские власти и Путин, ни одной из них они так и не достигли и даже не приблизились к этому. Осенью российские войска покинули Херсон – единственный областной город, который им удалось захватить с февраля 2022 года.

Силы обороны освободили Херсон: смотрите видео

Сейчас российская армия и наемники из "Вагнера" уже месяц пытаются завладеть Бахмутом – небольшим по украинским меркам городом, от которого практически ничего не осталось. На фоне таких поражений заявления в России о целях войны, вероятнее всего, изменятся еще не раз.

Момент боев в Бахмуте: смотрите видео

Такая изменчивость в высказываниях может свидетельствовать о том, что эти цели озвучивать просто не хотят. Возможно, об истинных намерениях российского руководства проговорился Лукашенко.

В ноябре прошлого года он вдруг заявил, что если Украина не прекратит сопротивление, то будет полностью уничтожена как государство. И пока действия российских войск – оккупация, удары по гражданской инфраструктуре, депортация людей с захваченных территорий, многочисленные военные преступления – подтверждают слова именно белорусского политика.