Само собою, серйозно сприймати це було складно, і найчастіше про план Путіна просто жартували. Тепер, щоправда, вже не до жартів.

Дивіться також Ще задовго до анексії у 2014 році: як Росія вивірено та методично йшла до захоплення Криму

Солодке життя в Росії так і не настало – скоріше навпаки. Ось тільки Путін залишився, нікуди не збирається і продовжує будувати якісь плани. Зараз вони пов'язані в основному з Україною.

Події останнього року показали, що планувальник із Путіна такий собі. Білоруське видання "Зеркало" спільно з 24 Каналом розповідаєм, чому.

Особливість російської влади: у Кремлі досі не визначилися, чому почали війну

У російської влади, як виявилося, є одна особливість. Вона, здається, сама не знає, чого хоче. Або знають, але не говорять. Ось, дивіться. Понад рік тому російські чиновники щосили клялися, що не будуть влаштовувати війну.

Вони повторювали це раз за разом, поки раптово, 24 лютого 2022 року, не стало зрозуміло, що все це був обман. Війну вони почали, і вона не закінчується досі. Ось тільки російські офіційні особи за цей час так і не змогли визначитися, навіщо саме почали вторгнення. Судіть самі.

24 лютого у своєму зверненні Путін назвав одразу кілька своїх цілей в Україні. Перша – це, за його словами, захист якихось людей, які в Україні вісім років зазнавали знущань і геноциду. Друга і третя цілі – демілітаризація і денацифікація України, і давайте скажемо прямо – досі ніхто не може пояснити, що це взагалі означає. Але навіть це не найголовніше.

Путін 24 лютого сказав, що в плани Росії не входить окупація українських територій. "Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою", – говорив диктатор.

Для чого Росія воює з Україною: дивіться відео

Та ці слова теж виявилися брехнею, тому що Росія не тільки спробувала окупувати українські території, а й навіть на папері анексувала одразу кілька регіонів країни. Путін особисто оголошував про це в урочистій обстановці.

Про те, що окупувати Україну росіяни не збираються, говорив і міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Щоправда, цілі війни у нього були трохи не такі, як у Путіна. Ось, на самому початку березня минулого року він розповідав, що виявляється Росія почала війну, щоб захиститися від Заходу.

Головне для нас – захистити Російську Федерацію від військової загрози, створюваної країнами Заходу, які намагаються використовувати український народ у боротьбі проти нашої країни,

– казав Шойгу.

Тоді російські війська ще стояли під Києвом, але вже наприкінці березня стало зрозуміло, що захопити українську столицю їм не вдасться. І плани Росії знову чарівним чином змінилися. Наприкінці того ж місяця заступник начальника російського генштабу Рудський скромно повідомив, що насправді мета всієї війни – це, як він висловився, "надання допомоги народу Луганської та Донецької народних республік".

Допомоги не вийшло. Зате вийшли знищені міста, випалена земля і десятки тисяч загиблих мирних жителів.

Окупантів вибили з Півночі: Кремль змінив ціль війни

Російську армію вибили з-під Києва і цілі війни для Росії знову почали змінюватися. Минулої весни там почали говорити про початок якоїсь "другої фази". І її головні завдання вже були зовсім інші. Звідкись узявся коридор у Придністров'ї. І про це розповідав цілий заступник командувача військ центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв.

З початку другої фази спецоперації, вона зараз уже почалася, буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом і Південною Україною... Контроль над Півднем України – це ще один вихід до Придністров'я, де також відзначаються факти утисків російськомовного населення,

– казав Міннекаєв.

Що було далі, ми знаємо: до Придністров'я російська армія так і не дійшла. У травні їй вдалося захопити Маріуполь, точніше те, що від нього залишилося. І з моменту початку повномасштабного вторгнення це найбільший населений пункт, який потрапив під російську окупацію. А Путін, який обіцяв не захоплювати чужих територій, нещодавно катався там за кермом автомобіля і вислуховував крики місцевих про те, що все це показуха.

Путін відвідав Маріуполь: дивіться відео

У тому ж травні 2022-го глава російського міністерства закордонних справ Лавров, до речі, стверджував, що російська армія в жодному разі не хоче змінювати владу в Україні. І це повністю розходиться із заявою Путіна від 25 лютого. Адже тоді він прямо закликав українських військовослужбовців узяти до рук зброю і здійснити державний переворот.

Утім, Лавров, який спочатку запевняв, що Росія не хоче змінювати владу в Україні, вже за кілька місяців говорив прямо протилежне. Наприкінці липня 2022-го він заявляв, що Росія "допоможе українському народу позбутися "антинародного та антиісторичного" режиму".

Успіх України на Харківщині: як реагувала Росія

До осені ЗСУ перейшли в контрнаступ, і він виявився вкрай успішним. Україна повернула під свій контроль практично всю територію Харківської області, а російське угруповання було змушене буквально тікати з позицій, кидаючи техніку. На цьому тлі у вересні Кремль був змушений оголосити в країні мобілізацію, а у самої війни почали з'являтися нові цілі. Нові й дуже дивні.

Наприклад, помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов раптом заявив, що війна почалася через те, що в Україні нібито було багато релігійних сект, і російській армії потрібно провести там десатанізацію. І над цим можна було б навіть посміятися, якби це не говорилося серйозно.

І точно таку саму ідею про боротьбу з сатаною в Україні висловив заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв. Він восени заявив, що мета Росії – "зупинити верховного володаря пекла". Так, людина, яка колись була президентом Росії, дійсно це сказала.

Путін не наблизився до своїх цілей

Очевидно, що які б цілі не називали російська влада і Путін, жодної з них вони так і не досягли і навіть не наблизилися до цього. Восени російські війська залишили Херсон – єдине обласне місто, яке їм вдалося захопити з лютого 2022 року.

Сили оборони визволили Херсон: дивіться відео

Нині російська армія та найманці з "Вагнера" вже котрий місяць намагаються заволодіти Бахмутом – невеликим за українськими мірками містом, від якого практично нічого не залишилося. На тлі таких поразок заяви в Росії про цілі війни, найімовірніше, зміняться ще не раз.

Момент боїв у Бахмуті: дивіться відео

Така мінливість у висловлюваннях може свідчити про те, що цілі ці озвучувати просто не хочуть. Можливо, про справжні наміри російського керівництва проговорився Лукашенко.

Минулого листопада він раптом заявив, що якщо Україна не припинить опір, то буде повністю знищена як держава. І поки що дії російських військ – окупація, удари по цивільній інфраструктурі, депортація людей із захоплених територій, численні воєнні злочини – підтверджують слова саме білоруського політика.