Сотрудничество с Россией Лукашенко явно дается в знаки. Он, как и его наставник Владимир Путин, во время речи неоднократно повторял, что "ядерное государство (Россию) нельзя победить", передает 24 Канал.

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В своей речи Лукашенко по меньшей мере пять раз повторил, что "нужно срочно вступать в переговоры без предварительных условий" и "мириться". По его мнению, Украина и Россия должны немедленно прекратить перемещение группировок войск и опрокидывание оружия и техники.

Конечно, без угроз в сторону цивилизованного мира не обошлось.

А если Запад снова использует это время для обмана, то Россия будет обязана привлечь всю мощь ВПК и армии – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран: все должно пойти в ход.

– выдал диктатор.

Кроме того, Лукашенко заявил, что "контрнаступление Украины – это самое плохое, что возможно, чрезвычайно опасное, приведет к неконтролируемой эскалации". Он добавил, что наступление украинских войск "сделает невозможным переговоры о мире".

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"Если российское руководство поймет, что ситуация чревата распадом России, будет применено самое страшное оружие", – угрожал белорусский тиран.

Также он неоднократно пугал руководство Украины, что военно-промышленный комплекс России "разворачивается сейчас в полную силу".

Наиболее ироническим заявлением Лукашенко была фраза, что "НАТО готовится ворваться в Беларусь и разрушить нашу страну".

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