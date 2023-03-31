Сотрудничество с Россией Лукашенко явно дается в знаки. Он, как и его наставник Владимир Путин, во время речи неоднократно повторял, что "ядерное государство (Россию) нельзя победить", передает 24 Канал.
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Лидер Беларуси призвал к перемирию
В своей речи Лукашенко по меньшей мере пять раз повторил, что "нужно срочно вступать в переговоры без предварительных условий" и "мириться". По его мнению, Украина и Россия должны немедленно прекратить перемещение группировок войск и опрокидывание оружия и техники.
Конечно, без угроз в сторону цивилизованного мира не обошлось.
А если Запад снова использует это время для обмана, то Россия будет обязана привлечь всю мощь ВПК и армии – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран: все должно пойти в ход.
– выдал диктатор.
Кроме того, Лукашенко заявил, что "контрнаступление Украины – это самое плохое, что возможно, чрезвычайно опасное, приведет к неконтролируемой эскалации". Он добавил, что наступление украинских войск "сделает невозможным переговоры о мире".
Лукашенко опасается, что НАТО завоюет Беларусь
"Если российское руководство поймет, что ситуация чревата распадом России, будет применено самое страшное оружие", – угрожал белорусский тиран.
Также он неоднократно пугал руководство Украины, что военно-промышленный комплекс России "разворачивается сейчас в полную силу".
Наиболее ироническим заявлением Лукашенко была фраза, что "НАТО готовится ворваться в Беларусь и разрушить нашу страну".
Россия будет обсуждать с Беларусью "перемирие" в Украине
- Во время 3-часовой речи белорусский тиран неоднократно повторял, что Россия и Украина должны заключить "перемирие". Также он отметил, что Украине необходимо уже и сейчас сесть за стол переговоров с агрессорами, ведь потом может быть поздно.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков на такие слова белорусского диктатора ответил, что "контекст Украины не меняется", а полномасштабное вторжение – "единственный способ достичь цели России".
- По информации росСМИ, Песков сказал Лукашенко, что все свои предложения он сможет выразить лично Путину на следующей неделе. В скором времени в России должна состояться встреча "Высшего Государственного совета Союзного государства", на которой будут присутствовать белорусский и российский диктаторы.