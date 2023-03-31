Прихвостень Путина хотел обратиться ко всему народу, хотя очевидно, что адекватные представители белорусов точно не слушали его выступление. Он наговорил столько глупостей, что хочется не смеяться, а грустить. Жаль, что Беларусь возглавляет такой человек.
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Уверял, что не держится за власть
Лукашенко неожиданно начал рассказывать, что на самом деле он не держится за власть. А уж совсем скоро придет время ему уйти. Вероятно, то, что он возглавляет Беларусь уже 30 лет, произошло случайно.
Также Лукашенко почему-то не упомянул о преследовании оппозиции, убийствах оппонентов и создании таких условий, что проактивная часть общества была вынуждена ехать за границу.
Да, он ни в коем случае не узурпировал власть. Он вообще не желает. Его еще упрашивать приходилось. Нет, неправда. Бессчетные репрессии, изгнание активной части общества за границу. А тот рассказывает, какой он белый и пушистый. Чисто тебе стендап – "ха-ха",
– говорит ведущая 24 Канала София Трощук.
Ведущая 24 Канала высмеяла выступление Лукашенко: смотрите видео
Польша, оказывается, хочет напасть на Беларусь
Удивительно, но Лукашенко серьезно продолжил рассказывать, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну. Польша вообще собирается направить на войско 3% от ВВП – около 21 миллиарда евро. А уже в следующем году эта сумма может возрасти до 28 млрд евро.
Лишь Лукашенко почему-то забыл, что именно с территории Беларуси летели ракеты и беспилотники на соседнюю Украину. А сам самопровозглашенный президент "играется" в ядерный шантаж.
А где же российские военные находятся? На территории Беларуси. Польша все верно делает. Заранее готовится, что эмигрантов не перекидывали, как это было в 2020 году. А если Беларусь с Россией рискнут совершить вооруженную агрессию, то смогут обрубать все раз и навсегда,
– подчеркнула Трощук.
Выступление Лукашенко: коротко
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу. Он рассказывал о планах стран НАТО напасть на Беларусь, а также неоднократно отмечал, что сейчас нужно провести переговоры между Украиной и Россией.
- Белорусские СМИ сообщали, что на выступление Лукашенко должны были согнать более 2,5 тысячи человек. Там должны были быть и представители власти, и работники трудовых коллективов.
- Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.