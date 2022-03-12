Об этом заявил российский общественный деятель и правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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Цель Путина – вся Украина

Фейгин считает, что цель Путина – это вся Украина, а не только какая-то ее часть, например, Крым или самопровозглашенные республики. Это доказывают и обстрелы Ивано-Франковска 11 марта.

Путин не собирается останавливаться, здесь нет никакого разумного компромисса. Он мог бы быть, если бы Россия хотела получить часть Украины. Но это не так, ведь развернутые боевые действия продолжаются по всей территории Украины. И исходить следует из того, что Путин собирается вообще прекратить украинское государство. О н всегда об этом говорил,

– заявил Фейгин.

По словам эксперта, сейчас Путину сложно выйти на запад Украины, идут бои у границы, там где дислоцированы российские войска, поэтому сейчас трудно представить высадку десанта РФ где-то на западе. Для этого нужно взять Киев и идти на запад Украины.

Эта война уже стала интернациональной

Марк Фейнин говорит, что Россия предъявила обвинение США в том, что если они не прекратят военные поставки Украины, то РФ начнет войну уже с Западом, в том числе ЕС и даже НАТО. По мнению эксперта, сначала начнут бомбить по авиации железнодорожные пути на границе Польши и Украины.

"Де-факто, конфликт уже интернационализирован. Беларусь, как минимум, третья сторона, которая уже, по сути, участвует – с ее территории идут обстрелы, оттуда выдвигаются войска РФ в Украину и тому подобное", – говорит правозащитник.

Привлечение НАТО к войне неизбежно, потому что после уничтожения Украины они перейдут в страны Балтии. Какой дурак поверит, что Путин остановится на Украине. Поэтому лучше присоединиться сейчас, еще на территории Украины,

– считает Фейгин.

Противоречивая позиция НАТО

Также эксперт говорит, что сейчас звучат спорные заявления от политиков, страны которых входят в НАТО.

"Они с одной стороны, говорят, что не хотят участвовать в войне с Россией, потому что Путин угрожает ядерным оружием, а с другой стороны, бросить Украину – это значит получить конфликт со странами НАТО. Это будет некий конец демократического мира, потому что все поймут, что можно делать все", – добавил Фейгин.

По его мнению, в таком случае разные конфликты вспыхнут по всему миру. Это и замороженные конфликты в Африке, Китае и так далее, все вспыхнет заново.