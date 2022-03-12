Про це заявив російський громадський діяч та правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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Ціль Путіна – вся Україна

Фейгін вважає, що ціль Путіна – це вся Україна, а не лише якась її частина, наприклад Крим чи самопроголошені республіки. Це доводять і обстріли Івано-Франківська 11 березня.

Путін не збирається зупинятися, тут немає ніякого розумного компромісу. Він міг би бути в тому, якби Росія хотіла отримати частину України. Але це не так, адже розгорнуті бойові дії тривають по всій території України. І треба виходити з того, що Путін збирається взагалі припинити українську державу. Він завжди про це говорив,

– заявив Фейгін.

За словами експерта, зараз Путіну складно вийти на захід України, йдубь бої біля кордону, там де дислоковані російські війська, тому зараз важко уявити висадку десанту РФ десь на заході. Для цього треба взяти Київ і звідти йти на захід України.

Ця війна вже стала інтернаціональна

Марк Фейнін каже, що Росія висунула звинувачення США, що якщо вони не припинять військові поставки України, то РФ почне війну вже з Заходом, зокрема ЄС та навіть НАТО. На думку експерта, спочатку почнуть бомбити з авіації залізничні шляхи на кордоні Польщі та України.

"Де-факто, конфлікт вже інтернаціоналізований. Білорусь, як мінімум, третя сторона, яка вже, по суті, бере участь – з її території йдуть обстріли, звідсти висуваються війська РФ до України тощо", – каже правозахисник.

Залучення НАТО до війни – неминуче, бо після знищення України вони перейдуть до країн Балтії. Який дурень повірить, що Путін зупиниться на Україні. Тому краще залучитися зараз, ще на території України,

– вважає Фейгін.

Суперечлива позиція НАТО

Також експерт каже, що зараз звучать суперечливі заяви від політиків, країни яких входять в НАТО.

"Вони з одного боку, кажуть, що не хочуть брати участь у війні з Росією, бо Путін погрожує ядерною зброєю, а з іншого боку, кинути Україну – це означає отримати конфлікт з країнами НАТО. Це буде такий собі кінець демократичного світу, бо всі зрозуміють, що можна робити все", – додав Фейгін.

На його думку, в такому випадку, різні конфлікти спалахнуть по всьому світу. Це і заморожені конфлікти в Африці, Китаї, тощо, все спалахне заново.

Фейгін про можливу ліквідацію Путіна: